ENAC * CONVEGNO “LIBERI DI VOLARE“: «UN TRASPORTO AEREO ACCESSIBILE ED INCLUSIVO”, A ROMA IL 12 NOVEMBRE»

16.16 - venerdì 8 novembre 2024

Ancora pochi giorni al convegno “Liberi di volare: un trasporto aereo accessibile e inclusivo” organizzato da Enac con il patrocinio del Ministro per le disabilità, On. Alessandra Locatelli, che si svolgerà martedì 12 novembre presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a Roma.

Interverranno il Ministro Alessandra Locatelli in apertura dei lavori, il Presidente Enac Pierluigi Di Palma, il Direttore Generale Alessio Quaranta, referenti di IATA, delle compagnie aeree e delle associazioni che si occupano di disabilità.

L’artista di fama mondiale, Andrea Bocelli, ha voluto esprimere il proprio pensiero sul volo e sull’importanza dell’inclusione, con alcune sue considerazioni riportate sulla quarta di copertina del programma dell’evento, che rappresentano per Enac un grande privilegio.

Al centro dei lavori i temi dell’accessibilità, inclusione e sostenibilità del trasporto aereo e l’attenzione alla tutela dei diritti di tutti i passeggeri, soprattutto dei più fragili. Verranno anche presentate le ultime iniziative promosse dall’Enac in collaborazione con gli operatori del settore, tra cui il progetto One Click Away, la Disability Card e la Safety Briefing Card, ideata dall’Ente e ITA Airways, in caratteri braille per non vedenti e ipovedenti, oltre ai percorsi agevolati per la prenotifica che, grazie al modulo Enac, diventa uniforme per tutte le compagnie aeree aderenti.