ENAC * CIELI PET FRIENDLY: «IL 24/9 PRESENTEREMO ALL’ICAO LE PROPOSTE, PER POTERE VOLARE CON I NOSTRI AMICI ANIMALI»

Enac: Cieli sempre più pet friendly: il 24 settembre Enac presenterà all’ICAO le proposte per poter volare con i nostri amici animali. Oggi l’anticipazione del DG D’Orsogna ai colleghi europei Ecac. Cieli pet friendly non solo in Italia ma in tutto il mondo: Enac riconosce ai nostri amici animali la possibilità di volare “on board” quali componenti della nostra famiglia.

L’Information Paper contenente le proposte Enac, che sarà presentato il prossimo 24 settembre, a Montreal, nel corso della 42a Assemblea generale ICAO, è stato anticipato, oggi, dal Direttore Generale Enac Alexander D’Orsogna, per una condivisione ECAC, European Civil Aviation Conference, nella 74a riunione speciale dei Direttori Generali, in corso a Berna.

Il documento il prossimo 24 settembre, verrà illustrato a latere dell’Assemblea ICAO a Montreal, in uno Skytalk, dal Presidente Enac Pierluigi Di Palma, dal Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti On. Edoardo Rixi e dall’AD di ITA Airways Joerg Eberhart, evidenziando come il nostro Paese sia il primo a riconoscere gli animali domestici come componenti della famiglia, come sancito dalla Costituzione, rendendo questi valori patrimonio di tutta la comunità internazionale dell’aviazione civile.

Lo Skytalk sarà trasmesso in diretta streaming su ICAO TV e sarà disponibile per la visione on-demand. Per la tempestiva partecipazione in diretta vi invitiamo a registrarvi sulla piattaforma ICAO TV sin da ora al seguente indirizzo https://www.icao.tv/