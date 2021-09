ENAC * CDA – PRESIDENTE DI PALMA E MINISTRO GIOVANNINI: « FOCUS SU NUOVE SFIDE TECNOLOGICHE E PROMOZIONE SVILUPPO PROGETTO NAZIONALE ADVANCED AIR MOBILITY »

Il Ministro Giovannini al primo Consiglio di Amministrazione ENAC della presidenza di Pierluigi Di Palma.

Programma strategico del Presidente Di Palma in 21 punti.

Si è svolta oggi, 14 settembre 2021, alla presenza del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, la prima seduta del Consiglio di Amministrazione dell’ENAC sotto la presidenza dell’Avvocato dello Stato Pierluigi Di Palma.

Numerosi i temi all’ordine del giorno, tra cui, gli indirizzi strategici fondamentali dell’ENAC per fronteggiare le nuove sfide tecnologiche, la promozione e lo sviluppo del progetto nazionale di Advanced Air Mobility, l’elaborazione del nuovo Piano nazionale degli aeroporti in un contesto di considerazione delle tematiche ambientali.

Il Presidente Pierluigi Di Palma ha aperto i lavori del Consiglio: “Alla luce degli attuali scenari del trasporto aereo nazionale e delle sfide epocali che l’intero comparto si troverà ad affrontare nell’immediato futuro, ho condiviso con il Ministro Giovannini il programma di attività che vuole caratterizzare la mia presidenza, individuando 21 Linee di azione che costituiscono le aree di intervento strategiche e prioritarie per l’Ente nel prossimo futuro; l’obiettivo è traguardare competenze e prospettive dal trasporto aereo al comparto aerospaziale. Ogni singola attività intrapresa dall’ENAC porrà al centro il passeggero a garanzia dei diritti e della qualità dei servizi resi, come già in questi ultimi mesi abbiamo dimostrato concretamente intervenendo a tutela dei passeggeri più deboli”.

Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Enrico Giovannini ha dichiarato: “Servirà tempo perché il traffico aereo torni ai livelli pre pandemia, ma le condizioni per la ripartenza sono sotto i nostri occhi. Puntiamo sugli assi del Pnrr, digitalizzazione e sostenibilità, per sostenere la ripresa di un settore fondamentale per la competitività del Paese. Sono certo che il presidente Di Palma saprà guidare l’Enac a affrontare le sfide e cogliere le opportunità che si presenteranno per tutto il comparto”.

Il Consiglio di Amministrazione dell’ENAC è composto dal Direttore Generale dott. Alessio Quaranta e dai seguenti Consiglieri: Dott.ssa Maria Teresa Di Matteo Avv. Pasquale Misciagna

Dott. Alfredo Pallone

Dott.ssa Luisa Riccardi

Magistrato delegato della Corte dei conti: Cons. Claudio Guerrini

Collegio dei revisori dei conti: Dott. Renato Tucci

Dott.ssa Francesca Russo

Dott. Gian Marco Fugazza