ENAC * CALIFORNIA – USA: «IL DIRETTORE GENERALE ALEXANDER D’ORSOGNA IN VISITA A “VIRGIN GALACTIC”, A TUSTIN»

Impegni istituzionali del DG Alexander D’Orsogna negli Stati Uniti dove, questa settimana, ha visitato il centro di progettazione e ingegneria di Virgin Galactic presso Tustin, in California, dedicato allo sviluppo dei voli suborbitali.
Ad accogliere il DG D’Orsogna, accompagnato dal Direttore Innovazione Tecnologica Enac Giovanni Di Antonio, il CEO di Virgin Galactic Michael Colglazier, insieme al Vice Presidente Commercial & Corporate Strategy Chelsea Chang, al Vice Presidente e General Manager Customer Operations James Willoughby e al Direttore Strategy & Commercial Programs Neer Shah.
Il DG D’Orsogna, nel ringraziare Virgin Galactic per l’appassionante visita, ha espresso soddisfazione per l’impegno dell’azienda per lo sviluppo dei voli suborbitali commerciali e per l’avanguardia tecnologica nel campo.
“Enac, in coordinamento con i maggiori player internazionali come Virgin Galactic – ha evidenziato il Direttore Generale – contribuisce attivamente, a livello sia tecnico che regolatorio, al nuovo orizzonte della Space Economy, con una vision che rafforza il ruolo pionieristico dell’Italia nel comparto.
Rientra in questo percorso sinergico Enac – Virgin Galactic lo studio di fattibilità propedeutico alla futura attivazione dei voli suborbitali dallo spazioporto di Grottaglie: progetto strategico per l’espansione internazionale del settore”.
Nel corso dell’incontro, il Direttore Generale Enac è stato accompagnato presso i laboratori dedicati allo sviluppo di Delta Spaceship, visitando le aree deputate alla progettazione della navicella spaziale di ultima generazione.
Sono state definite, inoltre, le modalità per l’avvio di uno studio volto a esplorare le potenzialità di sviluppo dei voli suborbitali a beneficio del territorio e dell’industria nazionale.