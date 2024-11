ENAC * ATTIVITÀ ISPETTIVA SECURITY: «PRIMO WORKSHOP, IL PRESIDENTE DI PALMA ED IL DG QUARANTA APRONO I LAVORI»

22.52 - mercoledì 6 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Al via il primo workshop Enac dedicato agli ispettori security organizzato dalla Direzione Standardizzazione attività handling e security a un anno dalla riorganizzazione dell’Ente e dalla costituzione della Direzione stessa.

Un’occasione di confronto tra gli ispettori circa il lavoro svolto e di analisi delle nuove procedure ispettive con un’interazione funzionale tra le Direzioni centrali e territoriali, per migliorare il processo di standardizzazione della security.

I lavori sono stati aperti dal Presidente Enac Pierluigi Di Palma e dal DG Enac, Alessio Quaranta alla presenza del Direttore Centrale Fabio Marchiandi e del Dirigente Gabriele Squillaci.

“Incontro importante – ha commentato il Presidente Di Palma – per il riassetto organizzativo dell’Enac che sottolinea la rilevanza della security, radicalmente mutata dagli attentati dell’11 settembre 2001. L’assetto all’epoca adottato in Italia è stato esportato, anche grazie al DG Quaranta, in tutta Europa quale modello su cui si fonda ancora oggi il sistema di security.

L’importanza del tema si ripropone oggi, con l’innalzamento dell’attenzione anche da un punto di vista geopolitico, e siamo chiamati a vigilare sulla capacità dei gestori aeroportuali di garantire la sicurezza, con un presidio di carattere pubblicistico seppur nell’ambito di un sistema liberalizzato. L’iniziativa di oggi è il risultato della riorganizzazione dell’Enac, quale Ente di sintesi di un complesso sistema pubblico-privato”.

Il DG Quaranta: “L’ispettore aeroportuale ha un ruolo delicato, dovendo garantire la tenuta del sistema in termini di sicurezza, per le operazioni di terra e per quelle di volo. Per questo è fondamentale la presenza dell’Enac sul territorio e abbiamo fortemente creduto nella riorganizzazione dell’Ente, che mostra già i primi positivi riscontri.

Dobbiamo continuare a lavorare in modo omogeneo per realizzare un sistema di security che funzioni indipendentemente dall’eventuale ispezione Enac, che dovrà configurarsi come possibile soluzione in caso di necessità. Da parte dei vertici c’è e ci sarà ampia collaborazione per la gestione delle attività nell’assoluta correttezza amministrativa e comportamentale”.