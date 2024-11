ENAC * ASSEMBLEA UNICEB: «L’INTERVENTO DEL PRESIDENTE DI PALMA, “NECESSARIA LA RICONCILIAZIONE DEL TRASPORTO AEREO CON L’AMBIENTE»

15.31 - giovedì 21 novembre 2024

Oggi, il Presidente Enac Pierluigi Di Palma è intervenuto a Roma alla 55ima Assemblea Generale UNICEB che ha ospitato, in apertura i saluti dei Sottosegretari Patrizio La Pietra e Marcello Gemmato. Alla Tavola Rotonda, moderata da Francesco Giorgino, giornalista RAI e docente LUISS, hanno partecipato il Prof. Giovanni Filippini del Ministero della Salute, l’Ing. Federico Mandolini di GSE, l’On. Raffaele Nevi, Membro Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, e il Dott. Luigi Ricci dell’ISPRA.

Il Presidente Di Palma: “Un cordiale ringraziamento al Presidente di UNICEB Carlo Siciliani per questa importante occasione di raccordo e di condivisione sul tema della sostenibilità e dell’efficienza energetica, di cruciale rilevanza per garantire la sopravvivenza del nostro pianeta.

L’Enac, nel necessario percorso di riconciliazione del trasporto aereo con l’ambiente, ha promosso in tal senso iniziative concrete per garantire il raggiungimento dell’obiettivo della decarbonizzazione al 2050, seppure con approccio critico nel confidare esclusivamente a nuove tecnologie di sviluppo dei motori elettrici e ad idrogeno. In tale contesto, Enac promuove la realizzazione di nuove infrastrutture aeroportuali a impatto ambientale zero e una transizione verso l’uso dei SAF.

In particolare, i Sustainable Aviation Fuels, in quanto prodotti da materia biologica o scarti industriali e tecnicamente compatibili con gli aeromobili in servizio, rappresentano uno strumento di immediato utilizzo per ridurre l’impatto emissivo, in linea con gli obiettivi comunitari. Investire, come sta facendo ENI, su questo prodotto, consolidando, come l’evento odierno organizzato da UNICEB ribadisce, un proficuo confronto tra pubblico e privato, potrà avere importanti e positive ricadute sull’avvio di un percorso rispondente alla compatibilità ambientale del trasporto aereo e, nel contempo, agli investimenti dei comparti produttivi nazionali”.