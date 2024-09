ENAC * ASIA PACIFIC MINISTERIAL CONFERENCE: «ALESSIO QUARANTA ( PRESIDENTE ECAC E DIRETTORE GENERALE ENAC) PRESENTE ALLA SECONDA EDIZIONE»

12.28 - mercoledì 11 settembre 2024

Sono iniziati oggi, a Nuova Delhi, i lavori della 2a Asia Pacific Ministerial Conference, a cui partecipa il DG Enac, Alessio Quaranta, in qualità di Presidente dell’ECAC – European Civil Aviation Conference, l’organizzazione paneuropea che riunisce le autorità dell’aviazione civile dei 44 Paesi membri – unitamente al Presidente del Consiglio ICAO, Salvatore Sciacchitano, e ai ministri responsabili dell’aviazione civile dell’Asia e del Pacifico.

L’evento, co-organizzato dall’ICAO e dal Ministero dell’Aviazione Civile dell’India, si configura come la continuazione dei lavori del 2018 e delle intese raggiunte in tale contesto, quando, a Pechino, i ministri dell’aviazione civile degli Stati della regione Asia-Pacifico, hanno approvato la “Beijing Declaration”. La Dichiarazione di Pechino è volta a sottolineare l’impegno a raggiungere, tra gli altri, gli obiettivi globali e regionali in materia di sicurezza e di servizi della navigazione aerea.

L’obiettivo della Conferenza è consolidare la cooperazione instauratasi nel 2018 individuando prospettive e priorità future per l’aviazione civile dell’Asia e del Pacifico, tra cui la promozione della cultura dell’innovazione e delle politiche dirette a potenziare la sicurezza e la resilienza del sistema di trasporto aereo.

Nella foto il DG Quaranta con Tetsuo Saito, Ministro del territorio, delle infrastrutture, dei trasporti e del turismo del Giappone, e con Onuma Toshiyuki.