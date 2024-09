ENAC * 73MO SPECIAL MEETING ECAC: «TUTELA DIRITTI PASSEGGERO, IL PRESIDENTE DI PALMA HA RICORDATO L’IMPEGNO DELL’ENTE»

13.55 - giovedì 5 settembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Al via oggi, a Maastricht, il 73° Special Meeting dell’ECAC, la conferenza intergovernativa paneuropea di cui il DG Enac Alessio Quaranta è Presidente, con la partecipazione della delegazione italiana guidata dal Presidente Enac Pierluigi Di Palma.

Il Presidente Di Palma è intervenuto, in rappresentanza dell’Italia, ricordando il costante impegno Enac in tema di tutela dei diritti del passeggero: “Di pochi giorni fa un importante riconoscimento per l’Enac è arrivato dal Consiglio di Stato che ha confermato la legittimità del nostro Regolamento, coerente con la disciplina europea, che, per salvaguardia della sicurezza, impedisce di poter praticare un costo aggiuntivo a carico degli accompagnatori per prenotare posti vicini ai minori di 12 anni e ai disabili”.

Il Presidente Di Palma ha poi preso la parola sull’andamento della stagione summer in Italia: “I dati di traffico hanno superato quelli del periodo pre-covid pur registrando alcuni disservizi riconducibili a problematiche legate alla interconnessione dei collegamenti aerei che, a volte, sono determinati anche da problemi riconducibili alla safety. Come Italia proponiamo di assegnare a EASA un ruolo di leadership esclusiva, delegando, quindi, alle Autorità nazionali i controlli sui vettori, specialmente nei Paesi con capacità limitate, per garantire una gestione della safety più coerente ed efficace”.

La giornata di lavori era stata avviata dal Presidente ECAC Quaranta: “Meeting come questi, che coinvolgono tutte le istituzioni del comparto, sono occasioni importanti per un confronto aperto sui risultati ottenuti dall’UE nell’ambito dell’aviazione civile e sulle priorità per affrontare un futuro sempre più sfidante”.

A comporre la delegazione italiana, il Direttore Centrale Coordinamento Relazioni Internazionali Sicurezza e Ricerca Enac, Giovanna Laschena, dal Rappresentante Permanente d’Italia a Montreal, Amb. Sergio Martes e da Luca Demicheli, esperto di politiche ambientali alla Rappresentanza Permanente presso le Organizzazioni Internazionali a Parigi.