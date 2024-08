ENAC * “14MA AIR NAVIGATION CONFERENCE“ – TERZA GIORNATA: DI PALMA, «L’ITALIA HA SEMPRE CERCATO DI ANDARE INCONTRO ALLE ESIGENZE DELL’ICAO»

11.46 - venerdì 30 agosto 2024

Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma, il Rappresentante Permanente dell’Italia presso l’ICAO, Amb. Sergio Martes, e il Vice Direttore Generale Fabio Nicolai, hanno partecipato al Resource Mobilization Seminar organizzato dall’ICAO in occasione della 14° Air Navigation Conference.

Nel corso dell’evento, le cui conclusioni sono state affidate a Juan Carlos Salazar, Segretario Generale dell’ICAO, presenti i Capi delegazione dei principali Paesi che contribuiscono alle attività dell’Organizzazione attraverso elargizioni economiche e risorse umane, sono state presentate le priorità strategiche e i progetti futuri dell’ICAO in materia di Environment, Air Navigation, Safety, Security e Facilitation per favorire l’allineamento tra le priorità dell’ICAO e degli Stati donatori.

Il Presidente Di Palma: “L’Italia ha sempre cercato, come Paese e Stato membro dell’UE, di andare incontro alle esigenze dell’ICAO. In questo frangente, siamo inoltre particolarmente sensibili alle tematiche ambientali e alla necessità di passare in tempi rapidi alla produzione estesa di SAF, una delle più grandi sfide attuali per il futuro dell’aviazione civile. Sulla scia della CAAF/3 di Dubai e del Convegno “SAF – The Bet To Win” organizzato a Roma con il supporto di Eni, al quale, tra gli altri autorevoli relatori, ha partecipato il Presidente ICAO, Salvatore Sciacchitano, Enac ha garantito un contributo di € 200.000,00 per lo sviluppo di progetti ICAO nel settore SAF”.