ENAC * 14MA AIR NAVIGATION CONFERENCE ICAO: «FOCUS SU IMPATTO NUOVE TECNOLOGIE / SICUREZZA CIBERNETICA / POTENZIAMENTO SISTEMA NAVIGAZIONE»

11.30 - sabato 7 settembre 2024

Enac: Conclusi i lavori della 14a Air Navigation Conference ICAO – I temi principali trattati nelle due settimane di lavori e i contributi della delegazione italiana.

750 delegati provenienti dai 193 Stati membri ICAO: con questi numeri si è conclusa, a Montreal, il 6 settembre, la 14 a edizione dell’ICAO Air Navigation Conference. Due le settimane di lavori che hanno visto una partecipazione molto attiva della delegazione italiana che, nei primi giorni, è stata guidata dal Presidente Enac Pierluigi Di Palma, con il Direttore Generale Alessio Quaranta e il Rappresentante Permanente dell’Italia presso ICAO, Amb. Sergio Martes. Il Presidente, in particolare, è intervenuto rappresentando la posizione italiana a supporto dello sviluppo dei SAF nell’ambito della discussione sulle tecnologie emergenti, per favorire il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità.

La conferenza ha delineato una serie di raccomandazioni che verranno sottoposte al Consiglio ICAO per essere inserite nell’agenda della prossima Assemblea Generale dell’autunno 2025. Tra i temi trattati: l’impatto delle nuove tecnologie al servizio dei sistemi della navigazione aerea, in termini di sicurezza del volo e di miglioramento delle capacità, la sicurezza cibernetica, il potenziamento del sistema di navigazione aerea mondiale, gli obiettivi di lungo termine di decarbonizzazione del trasporto aereo e l’iper-connettività dei moderni sistemi di comunicazione Terra-Bordo-Terra che permettono la trasmissione automatica delle informazioni essenziali per la condotta del volo.

Nella 2a settimana dei lavori la delegazione italiana, guidata dal Vice Direttore Generale Enac Fabio Nicolai, è stata composta dal Direttore Centrale Standard Tecnici e Operatività Aeronautica, Carmela Tripaldi, dal Direttore Spazio Aereo, Luca Valerio Falessi, da Costantino Castronovi della Direzione Security, da Yonara Capitani della Direzione Relazioni Istituzionali e Comunicazione, dal Vice Rappresentante Permanente dell’Italia presso il Consiglio dell’ICAO, Marco Silanos, e da Francesco Maria Bartimmo della Direzione Generale per gli aeroporti il trasporto aereo e i sistemi satellitari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.