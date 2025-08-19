Popular tags: featured 20
Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

EMMANUEL MACRON * (X.COM) WASHINGTON: «UNITI PER LA PACE IN UCRAINA, DETERMINATI A FERMARE L’AGGRESSIONE RUSSA»

07.36 - martedì 19 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

A Washington, insieme al Presidente Zelensky e ai nostri partner, abbiamo ribadito al Presidente Trump la nostra determinazione a continuare a lavorare insieme per una pace solida e duratura che salvaguardi gli interessi dell’Ucraina e la sicurezza degli europei.

Questa pace comporterà necessariamente la fornitura all’Ucraina di solide garanzie di sicurezza, su cui abbiamo deciso di lavorare concretamente con gli Stati Uniti.

E’ anche chiaro nella nostra mente che la pressione sulla Russia dovrà continuare fino a quando non sarà stabilita questa pace.

À Washington, aux côtés du Président Zelensky et avec nos partenaires, nous avons redit au Président Trump notre volonté de continuer à unir nos efforts pour une paix solide et durable, qui préserve les intérêts de l’Ukraine et la sécurité des Européens.

Cette paix passera nécessairement par l’octroi à l’Ukraine de garanties de sécurité robustes, sur lesquelles nous avons décidé de travailler très concrètement avec les États-Unis.

Il est aussi clair dans notre esprit que la pression sur la Russie devra se poursuivre aussi longtemps que cette paix n’aura pas été établie.

