EMMANUEL MACRON * (X.COM) : «SOLIDARIETÀ ALLA DANIMARCA, PRONTI A SOSTENERE LA SICUREZZA DELLO SPAZIO AEREO»

07.35 - venerdì 26 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Ho appena parlato con il Primo Ministro danese Mette Frederiksen. Ho espresso la piena solidarietà della Francia nei confronti della Danimarca, a seguito delle ripetute intrusioni di droni non identificati che hanno compromesso le operazioni all’aeroporto di Copenaghen. La Francia è pronta a sostenere la Danimarca nella valutazione della situazione e a contribuire alla sicurezza dello spazio aereo danese.

I have just spoken with Danish Prime Minister Mette Frederiksen.

I expressed France’s full solidarity with Denmark following repeated intrusions by unidentified drones affecting operations at Copenhagen Airport.

France stands ready to support Denmark in assessing the situation and contributing to the security of Danish airspace.

