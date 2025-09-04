Popular tags: featured 20
EMMANUEL MACRON * (X.COM) : «I FRANCESI SI UNISCONO AI PORTOGHESI, NEL LUTTO DOPO IL TRAGICO INCIDENTE ALLA FUNICOLARE DI LISBONA»

07.47 - giovedì 4 settembre 2025

I francesi si uniscono ai portoghesi nel lutto dopo il tragico incidente alla funicolare di Lisbona.

Offriamo le nostre condoglianze alle famiglie in lutto e la nostra solidarietà al Portogallo.

Les Français s’associent au deuil des Portugais après le tragique accident de funiculaire à Lisbonne.

Nos condoléances aux familles endeuillées et notre solidarité avec le Portugal.

