EMMANUEL MACRON * (X.COM) : «HO INCONTRATO JOSEPH AOUN E NAWAF SALAM, PER RILANCIARE IL SOSTEGNO AL LIBANO»

07.41 - venerdì 29 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Ho incontrato il Presidente del Libano, Joseph Aoun, e il Primo Ministro, Nawaf Salam.

Il mandato dell’UNIFIL, per il quale la Francia è pienamente impegnata, è stato appena rinnovato all’unanimità: si tratta di un messaggio importante che abbiamo accolto con favore.

Ho accolto con favore le decisioni coraggiose prese dall’esecutivo libanese per ristabilire il monopolio della forza. Incoraggio il Governo libanese ad adottare il piano che sarà presentato al Gabinetto a tal fine.

Il mio rappresentante Jean-Yves Le Drian si recherà in Libano per lavorare fianco a fianco con le autorità sulle nostre priorità non appena sarà adottato.

Il ritiro completo delle forze israeliane dal Libano meridionale e la fine di tutte le violazioni della sovranità libanese sono condizioni essenziali per l’attuazione di questo piano. La Francia ha sempre indicato di essere pronta a svolgere un ruolo nel trasferimento dei punti ancora occupati da Israele.

La sicurezza e la sovranità del Libano devono essere nelle sole mani delle autorità libanesi.

Ho ribadito al Presidente e al Primo Ministro la nostra determinazione ad organizzare due conferenze entro la fine dell’anno: la prima a sostegno delle Forze Armate libanesi, pilastro della sovranità del Paese, e la seconda per la ripresa e la ricostruzione del Libano.

Ripristinare la sicurezza, affermare la sovranità, costruire la prosperità: questo è il futuro che vogliamo per il Libano, a immagine della forza eterna dei suoi cedri.

Je me suis entretenu avec le Président du Liban, Joseph Aoun, ainsi qu’avec le Premier ministre, Nawaf Salam.

Le mandat de la FINUL, où la France est pleinement engagée, vient d’être renouvelé à l’unanimité : c’est un message important et nous nous en sommes félicités.

J’ai salué les décisions courageuses de l’exécutif libanais vers le rétablissement du monopole de la force. J’encourage le gouvernement libanais à adopter le plan qui sera présenté au cabinet à cette fin.

Mon Représentant Jean-Yves Le Drian se rendra au Liban pour travailler main dans la main avec les autorités sur nos priorités dès son adoption.

Le retrait complet des forces israéliennes du Sud-Liban et la fin de toute violation de la souveraineté libanaise sont des conditions essentielles à la mise en œuvre de ce plan. La France a toujours indiqué être prête à jouer un rôle dans le transfert des points encore occupés par Israël.

La sécurité et la souveraineté du Liban doivent être dans les seules mains des autorités libanaises.

J’ai réaffirmé au Président et au Premier ministre notre détermination à organiser, d’ici la fin de l’année, deux conférences : la première en soutien aux Forces armées libanaises, pilier de la souveraineté du pays, la seconde pour le redressement et la reconstruction du Liban.

Sécurité retrouvée, souveraineté affirmée, prospérité bâtie : tel est l’avenir que nous voulons pour le Liban, à l’image de la force éternelle de ses cèdres.

TWEET ORIGINALE — Emmanuel Macron