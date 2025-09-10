Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

EMMANUEL MACRON * (X.COM) : «CONDANNO L’INCURSIONE DEI DRONI RUSSI, PIENA SOLIDARIETÀ ALLA POLONIA»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
14.45 - mercoledì 10 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

L’incursione di droni russi nello spazio aereo polacco durante un attacco condotto dalla Russia contro l’Ucraina è semplicemente inaccettabile.

La condanno con la massima fermezza.

Invito la Russia a porre fine a questa sconsiderata escalation.

Ribadisco al popolo polacco e al suo governo la nostra piena solidarietà.

Parlerò presto con il Segretario Generale della NATO, Mark Rutte.

Non scenderemo a compromessi sulla sicurezza degli alleati.

///
The incursion of Russian drones into Polish airspace during an attack carried out by Russia against Ukraine is simply unacceptable.

I condemn it in the strongest terms.

I call on Russia to put an end to this reckless escalation.

I reiterate to the Polish people and their government our full solidarity.

I will soon speak with NATO Secretary General Mark Rutte.

We will not compromise on the security of the Allies.

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.