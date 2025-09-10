EMMANUEL MACRON * (X.COM) : «CONDANNO L’INCURSIONE DEI DRONI RUSSI, PIENA SOLIDARIETÀ ALLA POLONIA»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
L’incursione di droni russi nello spazio aereo polacco durante un attacco condotto dalla Russia contro l’Ucraina è semplicemente inaccettabile.
La condanno con la massima fermezza.
Invito la Russia a porre fine a questa sconsiderata escalation.
Ribadisco al popolo polacco e al suo governo la nostra piena solidarietà.
Parlerò presto con il Segretario Generale della NATO, Mark Rutte.
Non scenderemo a compromessi sulla sicurezza degli alleati.
The incursion of Russian drones into Polish airspace during an attack carried out by Russia against Ukraine is simply unacceptable.
I condemn it in the strongest terms.
I call on Russia to put an end to this reckless escalation.
I reiterate to the Polish people and their government our full solidarity.
I will soon speak with NATO Secretary General Mark Rutte.
We will not compromise on the security of the Allies.
TWEET ORIGINALE
— Emmanuel Macron