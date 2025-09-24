EMMANUEL MACRON * (X.COM) : «CLAUDIA CARDINALE, STELLA ITALIANA CHE HA CONQUISTATO IL CINEMA MONDIALE»

10.40 - mercoledì 24 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Claudia Cardinale ha incarnato una libertà, uno sguardo, un talento che ha aggiunto tanto alle opere dei più grandi, da Roma a Hollywood, e a Parigi, che ha scelto come sua patria.

Noi francesi porteremo sempre questa star italiana e mondiale nei nostri cuori, nell’eternità del cinema.

///

Claudia Cardinale incarnait une liberté, un regard, un talent qui ajouta tant aux œuvres des plus grands, de Rome à Hollywood, et Paris, qu’elle choisit comme patrie.

Nous Français porterons toujours dans notre cœur cette star italienne et mondiale, dans l’éternité du cinéma.

TWEET ORIGINALE — Emmanuel Macron