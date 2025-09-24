Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

EMMANUEL MACRON * (X.COM) : «CLAUDIA CARDINALE, STELLA ITALIANA CHE HA CONQUISTATO IL CINEMA MONDIALE»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
10.40 - mercoledì 24 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Claudia Cardinale ha incarnato una libertà, uno sguardo, un talento che ha aggiunto tanto alle opere dei più grandi, da Roma a Hollywood, e a Parigi, che ha scelto come sua patria.

Noi francesi porteremo sempre questa star italiana e mondiale nei nostri cuori, nell’eternità del cinema.

///
Claudia Cardinale incarnait une liberté, un regard, un talent qui ajouta tant aux œuvres des plus grands, de Rome à Hollywood, et Paris, qu’elle choisit comme patrie.

Nous Français porterons toujours dans notre cœur cette star italienne et mondiale, dans l’éternité du cinéma.

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.