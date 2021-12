EMA * « PRAC UPDATE ON RISK OF MYOCARDITIS AND PERICARDITIS WITH MRNA VACCINES / AGGIORNAMENTO PRAC SUL RISCHIO DI MIOCARDITE E PERICARDITE CON VACCINI MRNA »

13:57 - 3/12/2021

Meeting highlights from the Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) 29 November – 2 December 2021

PRAC update on risk of myocarditis and pericarditis with mRNA vaccines

EMA’s safety committee (PRAC) has assessed recent data on the known risk of myocarditis and pericarditis following vaccination with COVID-19 vaccines Comirnaty and Spikevax (previously COVID-19 Vaccine Moderna). This review included two large European epidemiological studies. One study was conducted using data from the French national health system (Epi-phare) and the other one was based on Nordic registry data.

Overall, the outcome of the review confirms the risk of myocarditis and pericarditis, which is already reflected in the product information for these two vaccines, and provides further details on these two conditions.

Based on the reviewed data, the PRAC has determined that the risk for both of these conditions is overall “very rare”, meaning that up to one in 10,000 vaccinated people may be affected. Additionally, the data show that the increased risk of myocarditis after vaccination is highest in younger males.

The PRAC has recommended updating the product information accordingly.

Myocarditis and pericarditis can develop within just a few days after vaccination, and have primarily occurred within 14 days. They have more often been observed after the second vaccination.

The French and Nordic studies provide estimates of the number of extra cases of myocarditis in younger males following the second dose, compared to unexposed persons of the same age and gender.

For Comirnaty, the French study shows that, in a period of seven days after the second dose, there were about 0.26 extra cases of myocarditis in 12- to 29-year old males per 10,000 compared to unexposed persons. In the Nordic study, in a period of 28 days after the second dose, there were 0.57 extra cases of myocarditis in 16- to 24-year old males per 10,000 compared to unexposed persons.

In the case of Spikevax, the French study showed that in a period of seven days after the second dose there were about 1.3 extra cases of myocarditis in 12- to 29-year old males per 10,000 compared to unexposed persons. The Nordic study shows that in a period of 28 days after the second dose of Spikevax there were around 1.9 extra cases of myocarditis in 16- to 24-year-old males per 10,000 compared to unexposed persons.

Myocarditis and pericarditis are inflammatory conditions of the heart that present a range of symptoms, often including breathlessness, a forceful heartbeat that may be irregular (palpitations), and chest pain. Available data suggest that the course of myocarditis and pericarditis following vaccination is not different from myocarditis or pericarditis in general.

EMA will continue to closely monitor this issue and will communicate further when new information becomes available.

EMA confirms that the benefits of all authorised COVID-19 vaccines continue to outweigh their risks, given the risk of COVID-19 illness and related complications, and as scientific evidence shows that they reduce deaths and hospitalisations due to COVID-19.

Glossary:

Safety signal assessments. A safety signal is information which suggests a new potentially causal association, or a new aspect of a known association between a medicine and an adverse event that warrants further investigation. Safety signals are generated from several sources such as spontaneous reports, clinical studies and the scientific literature. More information can be found under ‘Signal management’.

Periodic safety update reports, abbreviated as PSURs, are reports prepared by the marketing authorisation holder to describe the worldwide safety experience with a medicine in a defined period after its authorisation. PSURs for medicinal products that contain the same active substance or the same combination of active substances but have different marketing authorisations and are authorised in different EU Member States, are jointly assessed in a single assessment procedure. More information can be found under ‘Periodic safety update reports: questions and answers’.

Risk management plans, abbreviated as RMPs, are detailed descriptions of the activities and interventions designed to identify, characterise, prevent or minimise risks relating to medicines. Companies are required to submit an RMP to EMA when applying for a marketing authorisation. RMPs are continually updated throughout the lifetime of the medicine as new information becomes available. More information is available under ‘Risk-management plans’.

Post-authorisation safety studies, abbreviated as PASSs, are studies carried out after a medicine has been authorised to obtain further information on its safety, or to measure the effectiveness of risk-management measures. The PRAC assesses the protocols (aspects related to the organisation of a study) and the results of PASSs. More information can be found under ‘Post-authorisation safety studies’.

Punti salienti della riunione del Comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza (PRAC) 29 novembre – 2 dicembre 2021.

Aggiornamento PRAC sul rischio di miocardite e pericardite con vaccini mRNA.

Il comitato per la sicurezza dell’EMA (PRAC) ha valutato i dati recenti sul rischio noto di miocardite e pericardite in seguito alla vaccinazione con i vaccini COVID-19 Comirnaty e Spikevax (precedentemente COVID-19 Vaccine Moderna). Questa revisione includeva due ampi studi epidemiologici europei. Uno studio è stato condotto utilizzando i dati del sistema sanitario nazionale francese (Epi-phare) e l’altro si è basato sui dati del registro nordico.

Nel complesso, l’esito della revisione conferma il rischio di miocardite e pericardite, che si riflette già nelle informazioni sul prodotto per questi due vaccini, e fornisce ulteriori dettagli su queste due condizioni.

Sulla base dei dati esaminati, il PRAC ha stabilito che il rischio per entrambe queste condizioni è complessivamente “molto raro”, il che significa che può essere colpita fino a una persona su 10.000 vaccinata. Inoltre, i dati mostrano che l’aumento del rischio di miocardite dopo la vaccinazione è più alto nei maschi più giovani.

Il PRAC ha raccomandato di aggiornare di conseguenza le informazioni sul prodotto.

La miocardite e la pericardite possono svilupparsi entro pochi giorni dalla vaccinazione e si sono manifestate principalmente entro 14 giorni. Sono stati osservati più spesso dopo la seconda vaccinazione.

Gli studi francesi e nordici forniscono stime del numero di casi extra di miocardite nei maschi più giovani dopo la seconda dose, rispetto a persone non esposte della stessa età e sesso.

Per Comirnaty, lo studio francese mostra che, in un periodo di sette giorni dopo la seconda dose, ci sono stati circa 0,26 casi extra di miocardite in maschi di età compresa tra 12 e 29 anni su 10.000 rispetto alle persone non esposte. Nello studio nordico, in un periodo di 28 giorni dopo la seconda dose, si sono verificati 0,57 casi extra di miocardite in maschi di età compresa tra 16 e 24 anni su 10.000 rispetto alle persone non esposte.

Nel caso di Spikevax, lo studio francese ha mostrato che in un periodo di sette giorni dopo la seconda dose si sono verificati circa 1,3 casi extra di miocardite in maschi di età compresa tra 12 e 29 anni su 10.000 rispetto alle persone non esposte. Lo studio nordico mostra che in un periodo di 28 giorni dopo la seconda dose di Spikevax ci sono stati circa 1,9 casi extra di miocardite in maschi di età compresa tra 16 e 24 anni su 10.000 rispetto alle persone non esposte.

La miocardite e la pericardite sono condizioni infiammatorie del cuore che presentano una serie di sintomi, tra cui spesso mancanza di respiro, battito cardiaco accelerato che può essere irregolare (palpitazioni) e dolore toracico. I dati disponibili suggeriscono che il decorso della miocardite e della pericardite dopo la vaccinazione non è diverso dalla miocardite o dalla pericardite in generale.

‘EMA continuerà a monitorare da vicino questo problema e comunicherà ulteriormente quando saranno disponibili nuove informazioni.

‘EMA conferma che i benefici di tutti i vaccini COVID-19 autorizzati continuano a superare i loro rischi, dato il rischio di malattia da COVID-19 e complicazioni correlate, e poiché le prove scientifiche dimostrano che riducono i decessi e i ricoveri ospedalieri dovuti al COVID-19.

Glossario:

Valutazioni dei segnali di sicurezza. Un segnale di sicurezza è un’informazione che suggerisce una nuova associazione potenzialmente causale o un nuovo aspetto di un’associazione nota tra un medicinale e un evento avverso che richiede ulteriori indagini. I segnali di sicurezza sono generati da diverse fonti come segnalazioni spontanee, studi clinici e letteratura scientifica. Ulteriori informazioni sono disponibili in ‘Gestione del segnale’. I rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza, abbreviati in PSUR, sono rapporti preparati dal titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio per descrivere l’esperienza mondiale sulla sicurezza con un medicinale in un periodo definito dopo la sua autorizzazione. Gli PSUR per i medicinali che contengono lo stesso principio attivo o la stessa combinazione di principi attivi ma hanno diverse autorizzazioni all’immissione in commercio e sono autorizzati in diversi Stati membri dell’UE, sono valutati congiuntamente in un’unica procedura di valutazione.

Ulteriori informazioni sono disponibili in “Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza: domande e risposte”. I piani di gestione del rischio, abbreviati in RMP, sono descrizioni dettagliate delle attività e degli interventi progettati per identificare, caratterizzare, prevenire o ridurre al minimo i rischi relativi ai farmaci. Le aziende sono tenute a presentare un RMP all’EMA quando richiedono un’autorizzazione all’immissione in commercio. Gli RMP vengono continuamente aggiornati per tutta la durata del medicinale man mano che diventano disponibili nuove informazioni. Ulteriori informazioni sono disponibili nella sezione “Piani di gestione del rischio”. Gli studi sulla sicurezza post-autorizzazione, abbreviati in PASS, sono studi condotti dopo che un medicinale è stato autorizzato per ottenere ulteriori informazioni sulla sua sicurezza o per misurare l’efficacia delle misure di gestione del rischio. Il PRAC valuta i protocolli (aspetti relativi all’organizzazione di uno studio) ei risultati dei PASS. Ulteriori informazioni sono disponibili nella sezione “Studi sulla sicurezza post-autorizzazione”.