EMA – EUROPEAN MEDICINES AGENCY * « EMER COOKE’S END OF YEAR MESSAGE / IL MESSAGGIO DI FINE ANNO DI EMER COOKE » (TESTO IN INGLESE – TRADUZIONE ITALIANO)

16:50 - 22/12/2021

Emer Cooke’s end-of-year message.

It is exactly one year ago, on 21 December 2020, that I was able to announce EMA’s recommendation for the authorisation of the very first vaccine against COVID-19 for European citizens. This was a huge milestone in our fight against the pandemic and since then, we have made a lot of progress and have many more medical tools against COVID-19 than this time last year.

We now have five vaccines and six treatments against coronavirus. With boosters becoming increasingly important, I am glad to say that we have already recommended booster schedules for three of the authorised vaccines. We also worked hard to support the increase of manufacturing capacity for vaccine supply in the EU, but also for distribution to other countries to fight the pandemic. Let’s not forget: no one is safe until everyone is safe.

Vaccination remains key in saving people from severe disease and from death, even in view of the emergence of the new variant. I strongly encourage everyone to get vaccinated: complete your primary vaccination now, if you haven’t done it already; go and get a booster, if you are eligible.

2021 was a challenging but also rewarding year. In Europe, we have pulled together and focused on the fight against the biggest public health crisis in our lifetime. Our latest infographic gives an overview of the many milestones in EMA’s response to the pandemic.

I am very proud of EMA’s staff and all the experts in the European medicines regulatory network. Their diverse skills and expertise, complemented by tireless work and a strong commitment to protecting public and animal health, enabled our achievements.

I also would like to highlight the tremendous collaboration with global regulators and other international partners that continue to ensure a fast, coordinated and global response to the pandemic. Thank you all!

While we have delivered on COVID-19 vaccines and therapeutics, we have also delivered in many other areas. This year we have recommended 92 medicines for human use for approval, including a first-in-class treatment for women with an aggressive form of breast cancer and the first cell-based gene therapy to treat multiple myeloma. In the veterinary area, we have recommended 12 new medicines for approval.

We are also on target to deliver on the implementation of two major legislative tasks by the end of January 2022: the Veterinary Medicines Regulation and the Clinical Trials Information System supporting the go-live of the Clinical Trials Regulation.

So, what is next? Under its extended mandate, EMA will play an even bigger role in crisis preparedness, medical devices and shortages of medicines. The pandemic will remain a challenge, but I am confident that, together, we will overcome this public health emergency. I look forward to continuing our work with partners and stakeholders to further promote public and animal health in 2022.

***

Il messaggio di fine anno di Emer Cooke.

È esattamente un anno fa, il 21 dicembre 2020, che ho potuto annunciare la raccomandazione dell’EMA per l’autorizzazione del primissimo vaccino contro il COVID-19 per i cittadini europei. Questa è stata una pietra miliare nella nostra lotta contro la pandemia e da allora abbiamo fatto molti progressi e abbiamo molti più strumenti medici contro il COVID-19 rispetto all’anno scorso.

Ora abbiamo cinque vaccini e sei trattamenti contro il coronavirus. Con i richiami che stanno diventando sempre più importanti, sono lieto di dire che abbiamo già raccomandato programmi di richiamo per tre dei vaccini autorizzati. Abbiamo anche lavorato duramente per sostenere l’aumento della capacità di produzione per la fornitura di vaccini nell’UE, ma anche per la distribuzione in altri paesi per combattere la pandemia. Non dimentichiamo: nessuno è al sicuro finché tutti non sono al sicuro.

La vaccinazione rimane fondamentale per salvare le persone da malattie gravi e dalla morte, anche in vista dell’emergere della nuova variante. Incoraggio vivamente tutti a farsi vaccinare: completa subito la vaccinazione primaria, se non l’hai già fatto; vai a prendere un booster, se sei idoneo.

Il 2021 è stato un anno impegnativo ma anche gratificante. In Europa, ci siamo uniti e ci siamo concentrati sulla lotta contro la più grande crisi di salute pubblica della nostra vita. La nostra ultima infografica offre una panoramica delle numerose pietre miliari nella risposta dell’EMA alla pandemia.

Sono molto orgoglioso dello staff dell’EMA e di tutti gli esperti della rete europea di regolamentazione dei medicinali. Le loro diverse capacità e competenze, integrate da un lavoro instancabile e da un forte impegno nella protezione della salute pubblica e animale, hanno consentito i nostri risultati.

Vorrei anche sottolineare l’enorme collaborazione con i regolatori globali e altri partner internazionali che continuano a garantire una risposta rapida, coordinata e globale alla pandemia. Grazie a tutti!

Sebbene abbiamo fornito vaccini e terapie per il COVID-19, lo abbiamo anche fornito in molte altre aree. Quest’anno abbiamo raccomandato l’approvazione di 92 medicinali per uso umano, compreso un trattamento di prima classe per le donne con una forma aggressiva di cancro al seno e la prima terapia genica basata su cellule per il trattamento del mieloma multiplo. In ambito veterinario, abbiamo raccomandato l’approvazione di 12 nuovi farmaci.

Abbiamo inoltre l’obiettivo di portare a termine l’attuazione di due importanti compiti legislativi entro la fine di gennaio 2022: il regolamento sui medicinali veterinari e il sistema informativo sulle sperimentazioni cliniche a supporto del go-live del regolamento sulle sperimentazioni cliniche.

Allora, qual è il prossimo? Nell’ambito del suo mandato esteso, l’EMA svolgerà un ruolo ancora più importante nella preparazione alle crisi, nei dispositivi medici e nella carenza di medicinali. La pandemia rimarrà una sfida, ma sono fiducioso che, insieme, supereremo questa emergenza sanitaria. Non vedo l’ora di continuare il nostro lavoro con i partner e le parti interessate per promuovere ulteriormente la salute pubblica e animale nel 2022.