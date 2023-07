“EDG SPETTACOLI“ * “TRENTINO LOVE FEST“ – “MUSIC ARENA” / S. VINCENZO: « TRE GIORNI DI EVENTI, CON VIBRAZIONI – TONY EFFE – TORMENTO (27-29 LUGLIO) »

10.08 - martedì 25 luglio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all'Agenzia Opinione)

Corre la prevendita per il Trentino Love Fest, il festival della musica pronto ad aprire i cancelli della Trentino Music Arena da giovedì 27 luglio a sabato 29 luglio.

Un format “charity event”, che ricordiamo, ha nel ricavato del biglietto simbolico di 2.50 euro la partecipazione al sostegno della popolazione dell’Emilia Romagna, integrato dalle donazioni che potranno essere fatte sul conto corrente già attivato dalla Regione Emilia Romagna, intestato all’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell’Emilia-Romagna (Iban: IT69G0200802435000104428964, causale: “Alluvione Emilia-Romagna”), sul quale i trentini da tempo stanno già versando. Un format quello del “charity event” che andrà ad individuare, a sostenere e a partecipare annualmente a progetti di beneficenza, richiedendo l’adesione di artisti, cantanti, performer regionali, nazionali ed internazionali. Il supporto alle disabilità, la ricerca oncologica e l’inclusione sociale nonché́ l’aiuto in circostanze di difficoltà dovute a catastrofi naturali saranno le principali aree di intervento del Trentino Love Fest.

Come da previsioni e dalle prime indiscrezioni sulle prevendite (https://trentinolovefest.it/), c’è grande attesa per: le “storiche” Vibrazioni; Tony Effe in vetta alle classifiche dell’estate con il singolo Taxi sulla Luna in collaborazione con Emma Marrone; Tormento dei Sottotono, rapper e produttore cinematografico precursore del rap in Italia. E ancora: Dani Faiv; gIANMARIA, talento uscito dalla fucina di XFactor 2021; Tredici Pietro, figlio d’arte di Gianni Morandi; il produttore AVA tra i primi in classifica Alta Rotazione su tutte le piattaforme di streaming online; NASKA, talento emergente pop-punk e reduce da grandi festival come il MI AMI di Milano e il Rock in Roma.

Filone musicale di questa prima tranche di iniziative, per quest’anno, sarà l’evoluzione storica che ha portato l’hip hop italiano a diventare trap italiana anche seguendo il grande seguito di successo e giovani che ha avuto la serata organizzata al Festival dell’Economia 2023 con la partecipazione di Guè (cantante e produttore musicale trap) al Teatro Sociale di Trento. Non mancheranno le band e gli artisti locali come i Rebel Rootz, Des3ett Music, Sebastian e tutto il cast di Trentino Eventi, partner artistico delle serate.

L’estate alla Trentino Music Arena proseguirà poi anche ad agosto, dal 23 al 26, con la rassegna “Trentino Spettacolo e Musica”, con un vasto programma di eventi, workshop, incontri e una selezione musicale trasversale e commerciale. Per poi chiudere a settembre con un paio di concerti di artisti di fama in corso di individuazione.

Qualche informazione tecnica per la tre giorni di festa e musica alla Trentino Music Arena all’area San Vincenzo di Trento. I cancelli apriranno alle 17.00, lo show tra musica, spettacoli, dj set proseguirà fino alle 2.00. Il tutto sarà̀ accompagnato dal servizio food & beverage attivo per tutta la durata degli eventi. Potranno accedere alla manifestazione i minori fino ai 16 anni compiuti se accompagnati da un soggetto maggiorenne, in rapporto di un adulto ogni due minori. Come consuetudine non sarà consentito portare all’interno dell’area cibo e bevande ma saranno presenti postazioni dove poter gustare un ottimo piatto in chiave street food o dissetarsi con una bevanda fredda. I parcheggi si troveranno adiacenti all’area.

Ad organizzare la manifestazione: EDG Spettacoli con la partecipazione di Trentino Marketing, Centro Servizi culturali Santa Chiara, Provincia autonoma di Trento, Trentino Eventi. Main sponsor FORST, Cassa Di Trento che hanno creduto fin da subito alla solidarietà di questo evento.

Trentino Love Fest sarà la prima edizione di un evento estivo musicale a cadenza annuale a carattere di solidarietà (ecco perché LOVE).

Nei dettagli il programma di luglio.

Giovedì 27 luglio

Ore 17.00 Apertura Cancelli

· Intro Dj set Edg | Trentino Eventi | Radio Dolomiti

· Tredici Pietro & Lil Busso

· giANMARIA

· Rebel Rootz

· Le Vibrazioni

· Closing Dj set Edg | Trentino Eventi | Radio Dolomiti

· LUM!X

Venerdì 28 luglio

Ore 17.00 Apertura Cancelli

· Intro Dj set Edg | Trentino Eventi | Radio Dolomiti

· Gne records

· Mida

· Naska

· Interlude Dj set Edg | Trentino Eventi | Radio Dolomiti

· AVA

· Tony Effe

· Mikaela

Sabato 29 luglio

Ore 17.00 Apertura Cancelli

· Intro Dj set Edg | Trentino Eventi | Radio Dolomiti

· Tormento

· Cor veleno

· Dani faiv

· Nayt

· Closing dj set edg | trentino eventi | Radio Dolomiti

· DES3ETT

· Simone D’Adamo