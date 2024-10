EDG SPETTACOLI E TRENTINO EVENTI * “HALLOWEEN FEST”: «IL 26/10 “VOGLIO TORNARE NEGLI ANNI ’90“, GIOVEDI 31 “RANDOM #UNA FESTA A CASO“»

12.53 - martedì 22 ottobre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

A Trento è tempo di “HALLOWEEN FEST”. Aspettando la notte di Halloween, e dopo il grande successo di sabato 12 ottobre del TEENAGE DREAM PARTY, che ha chiamato a raccolta migliaia di giovani, sabato 26 ottobre, arriva il Live Show “VOGLIO TORNARE NEGLI ANNI ’90”.

Uno spettacolo con tutte le hit dance degli anni ‘90 mixate in oltre due ore di spettacolo e intrattenimento. Tra animazione, allestimenti, effetti speciali, la musica prende vita accompagnata da una scenografia unica. Adatto a tutte le età, lo spettacolo offre un’atmosfera di festa tra coriandoli e stelle filanti, bolle giganti e laser colorati. Voglio Tornare Negli Anni ‘90 si è affermato come il più grande Live Show anni ‘90 in Italia.

Giovedì 31 ottobre si ballerà con RANDOM #UNA FESTA A CASO. La serata sarà l’evento più grande della regione. Ogni serata richiama migliaia di giovani e il format è un altro grande fenomeno di tendenza quando si parla di feste a tema, con tanto di marchio registrato. Il format, ideato da Suonica, agenzia trevigiana specializzata nell’organizzazione di grandi eventi, da oltre 10 anni fa ballare migliaia di ragazzi nei principali locali e spiagge di tutta Italia. Tutto segue il mood RANDOM: la musica si pescherà A CASO tra i più grandi successi di tutti i tempi, spaziando A CASO da un genere all’altro. Ognuno sarà libero di vestirsi A CASO.

Gli eventi si terranno alla tensostruttura riscaldata presso l’Area San Vincenzo – Trentino Music Arena. Ad organizzare EDG Spettacoli e Trentino Eventi. Le prevendite sono aperte.

Info: apertura ingressi il giorno dell’evento dalle 20.00. Biglietti www.ticketsms.it; consigliato l’acquisto on line.