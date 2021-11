ECONOMIA SOLIDALE TRENTINA * “COME MANGEREMO?: « QUATTRO OSPITI SI CONFRONTERANNO PER ORIENTARE MEGLIO I CONSUMI, IL 25/11 (16.30 / 18.30) »

10:04 - 15/11/2021

Come mangeremo? In equilibrio tra gusto, praticità, consumo di massa e sostenibilitàIl 25 novembre parleremo insieme a voi di alimentazione. Non ti consiglieremo delle diete per dimagrire a fronte delle feste natalizie, bensì parleremo dell’industria alimentare, di ristorazione e di consumi alimentari.

Ma perché è importante? Lo sapevi che l’industria alimentare produce un quarto delle emissioni di gas serra mondiali?

Siamo in una fase in cui il consumo alimentare sta cambiando, ci sono in gioco altri fattori oltre la praticità e il gusto. Si sta andando verso un consumo più responsabile e sostenibile, ma come si trova il giusto equilibrio?

Giovedì 25 novembre dalle 16:30 alle 18:30 nel webinar “COME MANGEREMO? In equilibrio tra gusto, praticità, consumo di massa e sostenibilità”: 4 ospiti speciali si confronteranno per sviscerare il problema e orientare meglio i nostri consumi, dandoci un quadro generale di questo mondo e dei suoi futuri sviluppi:

• Fabio Ciconte – giornalista e scrittore

• Mauro Poli – Responsabile marketing e sviluppo del gruppo Poli

• Francesca Forno – Professoressa di Sociologia dell’Università di Trento

• Alfio Ghezzi – Chef stellato