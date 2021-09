EBTT – ENTE BILATERALE TURISMO TRENTINO * “ CUOCHI IN QUOTA ”: « DAL  LUNEDÌ 27 SETTEMBRE 10 CHEF AL PRIMO CORSO RESIDENZIALE, PERCORSI DI CUCINA E PASTICCERIA »

Dal lunedì 27 settembre, fino a venerdì 1 ottobre, 10 cuochi e cuoche stanno partecipando al primo corso residenziale organizzato da EBTT Ente Bilaterale Turismo del Trentino. 4 moduli in 5 giorni nella splendida cornice dell’alta Val d’Ambiez ospiti del Rifugio Silvio Agostini a 2410 mt di quota.

Un percorso “Cucina” e “Pasticceria” per reinterpretare in chiave gourmet le ricette della tradizione di montagna, valorizzando le peculiarità dei prodotti alpini, conciliando le esigenze funzionali ed economiche della cucina di alta quota al bisogno di una clientela sempre più varia ed esigente; “Flora di montagna” per imparare a riconoscere le piante e i fiori edibili, in particolare quelli del Trentino, le modalità di raccolta e trattamento per preparazione di piatti che portano in tavola i colori e i profumi delle nostre montagne. “Comunicazione”: attraverso l’analisi di situazioni reali e di esperienze i partecipanti saranno accompagnati a prendere consapevolezza dei bisogni dei clienti per accoglierli in un esperienza unica.

Il Presidente Walter Largher non nasconde la propria soddisfazione : “10 cuochi e cuoche si alterneranno ai fornelli guidati in cucina dallo Chef Rinaldo Dalsasso, affronteranno i segreti della pasticceria con Loris Oss Emer, discuteranno di come gestire la comunicazione sui luoghi di lavoro e di come lavorare in team aiutati da Antolini Flavio per finire con l’esperto naturalista Giorgio Perini che accompagnerà i corsisi alla conoscenza ed utilizzo in cucina delle erbe aromatiche, spezie e erbe selvatiche”.

“Il corso residenziale al rifugio Agostini– spiega Largher- non è un punto d’arrivo ma anzi l’inizio di un percorso che porterà EBTT a offrire in maniera strutturata questo tipo di corsi “

Un percorso residenziale che si aggiunge all’offerta formativa di EBTT che quest’anno è stata ulteriormente ampliata e migliorata. Un’offerta gratuita per gli addetti del settore turismo in Trentino.

“Un ringraziamento particolare- ci tiene Largher- a Roberto Cornella gestore del rifugio e a tutti i corsisti che stanno partecipando entusiasti.