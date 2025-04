DSV * ACCORDO: «COMPLETATA L’ACQUISIZIONE DI SCHENKER, OPERAZIONE DA 14,3 MILIARDI»

15.07 - mercoledì 30 aprile 2025

Oggi DSV A/S (“DSV”) ha chiuso l’accordo precedentemente annunciato con Deutsche Bahn AG (“Deutsche Bahn”) per l’acquisizione del 100% delle attività globali di spedizioni internazionali e logistica contract di DB Schenker, gestite da Schenker AG e dalle sue affiliate (“Schenker”), attraverso una transazione in contanti. Si rimanda all’annuncio stampa n. 1132 del 13 settembre 2024. Il valore dell’operazione è pari a circa 106,7 miliardi di DKK (circa 14,3 miliardi di euro).

DSV vanta una lunga esperienza nell’integrazione di aziende acquisite, che rappresenta un elemento chiave della propria strategia di crescita. Con l’acquisizione di Schenker, DSV pone le basi per uno sviluppo sostenibile nel lungo termine, consolidando la propria posizione come protagonista globale nel settore dei trasporti e della logistica, a beneficio dei clienti. DSV e Schenker sono altamente complementari per modello di business, portafoglio servizi e visione strategica. La nuova realtà potrà contare su relazioni consolidate con i clienti, competenze verticali settoriali, una rete globale flessibile e un’offerta di servizi rafforzata, oltre a significative sinergie operative.

Sulla base dei dati finanziari consolidati per l’intero anno 2024, DSV e Schenker avrebbero generato ricavi pro forma pari a circa 310 miliardi di DKK, con un organico complessivo vicino ai 160.000 dipendenti, presenti in oltre 90 paesi.

Jens H. Lund, CEO del Gruppo DSV, ha dichiarato:

“Con la finalizzazione dell’acquisizione di Schenker raggiungiamo una tappa fondamentale nella storia di DSV. Attendevamo con grande interesse questo momento e sono lieto di accogliere i nuovi colleghi all’interno della nostra organizzazione. Questa operazione ci consente di diventare un leader mondiale nel settore dei trasporti e della logistica, in un contesto in cui le catene di fornitura globali sono più centrali che mai e i nostri clienti richiedono una rete di servizi affidabile e reattiva. L’integrazione tra le due aziende darà vita a una piattaforma unica, flessibile e solida per una crescita finanziaria sostenibile nel tempo, a vantaggio di clienti, dipendenti, azionisti e stakeholder.”

Dettagli della transazione e impatti finanziari attesi

DSV acquisisce il 100% di Schenker e delle sue affiliate attraverso una transazione interamente in contanti. Il valore dell’operazione è pari a circa 106,7 miliardi di DKK (circa 14,3 miliardi di euro), mentre il valore dell’equity è stimato in circa 86,5 miliardi di DKK (11,6 miliardi di euro). I multipli dell’operazione corrispondono a 0,75x EV/ricavi e 13,0x EV/EBIT, calcolati sui risultati finanziari 2024 pubblicati da Schenker.

A partire dal 1° maggio 2025, Schenker sarà consolidata nei bilanci di DSV. Secondo le stime preliminari, le sinergie annuali dovrebbero attestarsi intorno ai 9,0 miliardi di DKK entro la fine del 2028, quando si prevede che la maggior parte del processo di integrazione sarà completata. Tali sinergie deriveranno dalla razionalizzazione operativa, dall’ottimizzazione delle strutture logistiche nei segmenti Road e Solutions, dalla centralizzazione di funzioni di supporto, finanza e infrastrutture IT.

La transazione è attesa generare un incremento dell’utile per azione (EPS, su base diluita e rettificata) al più tardi entro il 2026. Resta inoltre obiettivo di DSV allineare i margini operativi della nuova entità combinata ai livelli attuali di DSV, nelle rispettive aree di business, entro il 2028, prendendo come riferimento un EBIT normalizzato 2024 per Schenker di circa 6,0 miliardi di DKK (circa 800 milioni di euro).

I costi totali relativi alla transazione e all’integrazione sono stimati in circa 11,0 miliardi di DKK e verranno contabilizzati nel conto economico alla voce “voci straordinarie” durante il periodo di integrazione.

In seguito al perfezionamento dell’operazione, le previsioni finanziarie di DSV per il 2026 non sono più da considerarsi valide. Nuove ambizioni finanziarie, che riflettano l’impatto dell’integrazione di Schenker, saranno comunicate in un secondo momento.

Struttura del capitale

Nel mese di ottobre 2024, DSV ha raccolto con successo circa 75,0 miliardi di DKK (10,0 miliardi di euro) attraverso un’emissione equamente ripartita tra strumenti azionari e obbligazionari, destinata a finanziare parzialmente l’acquisizione di Schenker. Il restante fabbisogno finanziario sarà coperto tramite la liquidità disponibile e le linee di credito già impegnate.

DSV punta a mantenere invariata la propria struttura finanziaria, con un rapporto di indebitamento netto (inclusivo dei contratti di leasing) inferiore a 2,0x l’EBITDA ante componenti straordinarie. Al momento del completamento della transazione, il rapporto di indebitamento finanziario pro-forma è stimato intorno a 3,0x. Resta obiettivo del Gruppo riportare tale parametro sotto il target entro il primo semestre del 2027.

Governance

Come comunicato nell’Annuncio n. 1149 del 28 gennaio 2025, il Consiglio di Amministrazione di DSV intende proporre la nomina di Jochen Thewes, attuale CEO di Schenker, quale nuovo membro del Board di DSV. La convocazione di un’assemblea generale straordinaria è prevista nel secondo semestre del 2025.

Previsioni per il 2025

A seguito del perfezionamento dell’acquisizione di Schenker, l’impatto stimato è stato incluso nell’outlook annuale preliminare di DSV per il 2025, aggiornato come segue:

• L’EBIT ante componenti straordinarie è ora atteso in un intervallo compreso tra 19,5 e 21,5 miliardi di DKK (precedentemente 15,5 – 17,5 miliardi di DKK). L’incremento è interamente attribuibile al contributo previsto da Schenker; le previsioni per DSV su base stand-alone restano invariate.

• Per il 2025, si prevede un impatto limitato a conto economico derivante dalle sinergie legate all’integrazione di Schenker.

• È inclusa una prima stima di ammortamento delle allocazioni del prezzo di acquisto pari a circa 500 milioni di DKK.

• I costi straordinari legati a ristrutturazione e integrazione sono stimati tra 2,0 e 2,5 miliardi di DKK nel 2025.

• L’aliquota fiscale effettiva prevista si attesta intorno al 24% (invariata).

Il contributo atteso da Schenker durante il periodo di integrazione – comprese le sinergie e i relativi costi – si basa su stime e ipotesi preliminari. È attualmente in corso l’allineamento dei dati contabili di Schenker ai principi e agli standard contabili di DSV.

Un aggiornamento sullo stato dell’integrazione sarà fornito con la pubblicazione del bilancio intermedio di DSV al primo semestre, la cui uscita è stata posticipata dal 24 luglio 2025 al 31 luglio 2025. Per maggiori dettagli e ipotesi alla base delle previsioni, si rimanda al bilancio intermedio del primo trimestre 2025.

Il contesto geopolitico attuale – compresa la situazione nel Mar Rosso – unitamente a fattori macroeconomici e all’andamento del commercio globale, in particolare i rischi legati ai dazi commerciali annunciati, resta incerto. Eventuali sviluppi imprevisti potrebbero influenzare i risultati economici. DSV continuerà a monitorare l’andamento operativo e, se necessario, adatterà capacità e struttura dei costi.