DORFMANN (SVP) * TRENTINO – CONSULTAZIONE POPOLARE SUGLI ORSI: «IL PROGETTO “LIFE URSUS“ È STATO UN VERO E PROPRIO FALLIMENTO, È ORA DI AGIRE»

Dopo il plebiscito per dire “no” all’orso nelle Valli di Sole, Pejo e Rabbi, l’europarlamentare della nostra Regione, Herbert Dorfmann, prende la parola per commentare il risultato dall’alto valore politico: “L’esito di questa consultazione popolare è un chiaro incarico ad agire, a ogni livello, dal locale all’europeo e, soprattutto, a Roma, là dove si può e si deve sbloccare davvero la situazione”.

“È ormai chiaro che il progetto Life Ursus è stato un vero e proprio fallimento. – continua l’europarlamentare sudtirolese – Quando praticamente tutti i cittadini di tre valli dicono che sono contro, non si può fare finta di niente”.

Il progetto Life Ursus nacque per salvare un piccolo nucleo di orsi da un’inevitabile estinzione, ma la situazione è ormai totalmente ribaltata: gli orsi in Trentino sembra siano ormai intorno ai duecento. Secondo Dorfmann: “Il numero di orsi in Trentino non è compatibile con le esigenze del nostro territorio e della nostra popolazione. Il progetto Life Ursus avrebbe potuto avere successo, ma si è invece rivelato tutto il contrario, a causa della miopia con cui alcuni attori istituzionali – soprattutto statali – hanno gestito o, meglio, non sono riusciti a gestire la specie. A peggiorare la situazione è poi l’incomprensibile militanza di chi si professa amante degli animali, ma rifiuta di accettare che le norme europee per la tutela dell’orso proteggono la specie, non il singolo esemplare, e che dunque non esiste alcun divieto alla soppressione di un orso specifico quando necessario”.

“La risposta ce l’abbiamo già. Il numero di capi va ridotto per rientrare nei limiti previsti dal Piano d’Azione interregionale per la conservazione dell’Orso bruno sulle Alpi centro-orientali (PACOBACE), il quale dice che la popolazione di orsi in Trentino dovrebbe limitarsi a cinquanta esemplari. Le condizioni sono oggi riunite per uscire dallo stallo attuale. La politica, tutta, deve assumersi questa responsabilità. Io continuerò a fare la mia parte a Bruxelles e Strasburgo”, conclude l’europarlamentare.