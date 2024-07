DORFMANN (SVP) * PARLAMENTO EUROPEO: «RICONFERMATO COORDINATORE COMMISSIONE AGRICOLTURA PPE, TEMA CENTRALE LA SICUREZZA ALIMENTARE »

11.33 - giovedì 18 luglio 2024

Dorfmann riconfermato coordinatore del PPE in Commissione Agricoltura. Herbert Dorfmann è stato riconfermato coordinatore del Partito Popolare Europeo (PPE) nella Commissione Agricoltura del Parlamento europeo. Nel tardo pomeriggio di ieri, l’europarlamentare sudtirolese è stato nominato all’unanimità dai suoi colleghi a questa carica, che ha ricoperto già nella scorsa legislatura. “Sono molto contento di continuare a essere il responsabile sui temi agricoli del più grande gruppo politico del Parlamento europeo e di avere in questo modo l’opportunità di svolgere un ruolo importante nella definizione della politica agricola europea”, ha commentato Dorfmann.

Nei prossimi cinque anni, a Bruxelles verranno prese decisioni importanti per il futuro dell’agricoltura. La sicurezza alimentare nel continente continuerà a essere un tema centrale e verrà varata una nuova riforma della politica agricola comune. “La carica di coordinatore del PPE in Commissione agricoltura comporta una responsabilità particolare su questi dossier – spiega l’europarlamentare sudtirolese – e mi dà la possibilità di far contare nella politica agricola comune dell’Unione europea le istanze della nostra Regione e le specificità delle realtà di montagna”.

Foto: Carmen Crespo, vice-coordinatrice, e Herbert Dorfmann