DORFMANN (SVP) * ELEZIONI EUROPEE: MARCHIORI – GOTTARDI – TONINA, «IL CANDIDATO CAPOLISTA È L’UNICO VOTO UTILE PER IL TRENTINO»

17.22 - venerdì 31 maggio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Gli assessori Marchiori, Gottardi e Tonina: “Dorfmann è l’unico voto utile per il Trentino”. Da Storo a Dasindo, per concludere la serata con un evento pubblico a Tione, l’europarlamentare Herbert Dorfmann, candidato capolista della SVP alle elezioni europee, ha partecipato ieri a una serie di incontri nelle Giudicarie.

Era accompagnato dagli assessori provinciali Simone Marchiori, Mattia Gottardi e Mario Tonina, oltre che dalla consigliera provinciale Vanessa Masè e da Roberta Bergamo, vicesegretaria del Patt e candidata numero due sulla lista. “I problemi del territorio trentino sono molto simili a quelli dell’Alto Adige. Dorfmann, con la sua esperienza negli ultimi quindici anni, ha dedicato una grande attenzione alla nostra terra ed è il candidato giusto per rappresentare ancora una volta gli interessi del Trentino in Europa”, ha dichiarato Mario Tonina.

Gli hanno fatto eco l’assessore Gottardi e la consigliera Masè: “Non esistono soluzioni semplici a problemi complessi come quelli che stiamo vivendo in Europa. Dorfmann ha dimostrato con il suo impegno di essere in grado di gestire e influenzare dossier estremamente delicati, facendo progressi su temi per noi cruciali, come l’abbassamento della tutela dei grandi carnivori, l’agricoltura e la tutela delle zone di montagna”.

Secondo l’assessore Simone Marchiori, segretario politico del Patt: “Dorfmann è il candidato di tutti coloro che credono nell’Autonomia del Trentino. Servono politiche ingegnose e la capacità di stringere alleanze trasversali per tutelare le nostre specificità in un Parlamento che raggruppa esponenti di 27 Stati membri. Dorfmann è l’unico voto utile per far sentire la voce del Trentino in Europa”.

Il candidato capolista della SVP, sostenuto in Trentino dal Patt e dalla Civica, si è detto “profondamente onorato di poter contare sul supporto di tre assessori che esprimono in maniera così importante l’attaccamento al territorio e agli ideali autonomisti, civici e popolari. Sono determinato a portare avanti con tutte le mie forze il mio impegno per il Trentino, terra alla quale sono profondamente legato”.