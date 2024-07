DONZELLI (FDI) * TOTI: «HA RILANCIATO LA LIGURIA, I CITTADINI NON PERMETTERANNO IL RITORNO DELL’IMMOBILISMO»

12.40 - venerdì 26 luglio 2024

TOTI: DONZELLI (FDI), HA RILANCIATO LIGURIA, CITTADINI NON PERMETTERANNO RITORNO IMMOBILISMO

“Ringraziamo il Presidente Toti per aver rilanciato la Liguria in questi nove anni di ottimo lavoro. Infrastrutture, sviluppo turistico, crescita economica: la Regione è stata trasformata. La sinistra, che per decenni l’ha tenuta bloccata, arretrata e immobile, spera di sciacallare sulle indagini per tornare a spartirsi il potere. I cittadini non lo permetteranno”. Lo afferma in una nota il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli.