DONDE * DANZA E TEATRO: « NEL CUORE DEL CENTRO STORICO DI TRENTO UN NUOVO SPAZIO DEDICATO ALLA CULTURA E AL BENESSERE, L’INAUGURAZIONE IN VIA BELENZANI (18/9 ORE 18.00) »

Donde – Officina delle arti performative e del benessere in movimento Un luogo raccolto, nel cuore del centro storico di Trento, dove assaporare il proprio tempo, stimolare la propria creatività, prendersi cura di sé e scoprire la propria ispirazione quotidiana.

Queste è la filosofia del nuovo spazio che aprirà ufficialmente il 18 settembre dalle ore 18.00 alle ore 20.30 in Via Belenzani, 42 nel centro storico di Trento. Un’idea di Andrea Deanesi e Natascia Belsito della Compagnia di danza contemporanea e teatro danza Controra, insieme a loro a fare gli onori di casa, ci sarà la mostra di quadri fotografici di Monica Condini – moniQuefoto intitolata VINTAGE.

Natascia Belsito e Andrea Deanesi da molti anni operano in Trentino sviluppando diversi progetti di creazione e di divulgazione delle arti performative contemporanee (danza e teatro).

Propongono percorsi formativi riguardanti linguaggi e discipline attente al benessere e alla crescita della persona. Il loro desiderio è sempre stato quello di trovare un luogo speciale, una casa, dove portare creatività, benessere e socialità. Tutto questo lo hanno trovato in DONDE. Sarà uno spazio dove trovare linguaggi e modi di comunicare attraverso il corpo e l’arte. Diventerà anche una fucina dove far nascere le produzioni di Compagnia Controra e incoraggiare occasioni di incontro e scambio umano, artistico e culturale. Un ambiente sereno dove trovare cultura, benessere, piacevolezza e accoglienza.

Donde offrirà attività legate al teatro, alla danza contemporanea/teatro danza e alle ginnastiche olistiche come GYROTONIC®, GYROKINESIS® , Yoga e Flow Motion. Percorsi specifici come Self make up ma anche attività dedicate al movimento creativo ed educativo per i più piccoli come Contakids e English in motion. Verranno proposti anche Workshop tematici previsti nei fine settimana, i primi in programma sono: Trucco teatrale – dai vita al tuo personaggio e Il cerchio inCantato- laboratorio esperienziale di canto, alla scoperta della voce. Una grande varietà di appuntamenti, tutti dedicati al benessere e alla crescita della persona. Le attività sono organizzate in collaborazione con Aps Controra e sono dedicate ai loro associati.

Per partecipare all’inaugurazione è consigliata la prenotazione ed è necessario essere muniti di green pass valido.

*

Biografia Compagnia Controra

La Compagnia di danza contemporanea e teatro danza Controra nasce nel 2005 e prende il nome dal suo primo spettacolo presentato al Castello del Buonconsiglio di Trento. Nel 2008 si costituisce come Associazione di Promozione Sociale; opera nei settori della cultura e dell’arte ed in particolare si occupa della pratica e diffusione dell’arte performativa, sviluppando le proprie attività sia sul fronte performativo che formativo collaborando con molte realtà locali.

Sul fronte formativo Controra propone sul territorio Trentino corsi annuali nell’ambito delle discipline corporee (teatro danza, danza contemporanea, Contakids, GYROKINESIS®, GYROTONIC®, lezioni di storia della danza) e seminari intensivi di danza contemporanea e teatro danza, improvvisazione e contact improvisation. Sul fronte performativo, Compagnia Controra ha iniziato col proporre i propri lavori coreografici in spazi non convenzionali tra cui Castello del Buonconsiglio, Museo di Scienze Naturali, Museo dell’Aeronautica Caproni, sperimentando diversi linguaggi con incursioni nella contact improvisation, nella composizione istantanea per dedicarsi poi ad una ricerca più personale. Il loro linguaggio fluttua tra il teatro fisico e la danza contemporanea dove le parole e il gesto cercano equilibrio e senso emotivo. Dal 2013 Natascia Belsito è ideatrice delle creazioni della Compagnia e in stretta collaborazione con Andrea Deanesi ne cura la regia. Le ultime creazioni sono state ospiti di vari spazi e progetti di residenza tra cui Cid-Cantieri Festival Oriente Occidente, AtelierA, KommTanz Compagnia Abbondanza\Bertoni. Tra gli ultimi progetti l’apertura dello spazio Donde- Officina delle arti performative e del benessere in movimento e Becoming Festival – festival di danza urbana.