DOLOMITI SUPERSKI * STAGIONE INVERNALE 2024-25: «PRONTI PER IL GRANDE WEEKEND DELL’IMMACOLATA, TRA LE NOVITÀ SCONTISTICA JUNIOR ESTESA A TUTTI I MINORENNI»

(Dolomiti) Puntualmente per il weekend dell’Immacolata è partita la stagione sciistica anche nelle valli centrali delle Dolomiti che vanno a completare l’inizio della 50° stagione invernale di Dolomiti Superski dopo le prime aperture di sabato scorso, 30 novembre. Entro il 7 dicembre, sabato, sarà completata l’offerta che vedrà oltre 200 impianti aperti e la buona metà dei 1200 km di pista disponibili. Già aperta dal 05/12 la Sellaronda in entrambi i sensi di percorrenza, anche grazie alle nevicate del mercoledì.

La stagione n. 50 di Dolomiti Superski

La stagione 2024-25, quella che scandisce il mezzo secolo di vita di Dolomiti Superski, è partita in tutte le 12 zone sciistiche delle Dolomiti, che al più tardi per sabato 7 dicembre, puntuali per l’Immacolata, saranno aperte con numerosi impianti e piste a disposizione del pubblico. “Siamo partiti molto bene nelle prime valli aperte il 30 novembre scorso, con 40.000 primi ingressi e quasi mezzo milione di passaggi nelle prime due giornate di stagione. Ora, anche grazie alla nevicata dei giorni scorsi, le Dolomiti si presentano dal loro lato più bello e possiamo partire con una notevole offerta per la nostra 50° stagione” commenta Andy Varallo, Presidente di Dolomiti Superski.

Aperta dal 5 dicembre anche la Sellaronda, uno dei giri sciistici più noti a livello mondiale, che è disponibile in entrambi i sensi di marcia, mentre l’altro grande skitour delle Dolomiti, il Giro della Grande Guerra, verrà aperto tradizionalmente dopo Natale. Le temperature decisamente rigide, che tuttora caratterizzano le giornate in montagna, hanno permesso l’innevamento programmato in maniera ottimale, così da garantire il via puntuale della stagione del giubileo. La nevicata di mercoledì ha fatto il resto, mettendo il vestito invernale anche all’ambiente circostante. Si prospetta per tanto una buona stagione, visto anche il feedback da parte del settore ricettivo che registra un buon livello di prenotazioni.

L’alta stagione è stata definita dal 22/12/2024 al 06/01/2025 e dal 02/02 al 22/03/2025. Nelle restanti giornate vige il prezzo di stagione. Confermate anche le promozioni di inizio e fine stagione, con il Dolomiti Super Première dal 30/11-21/12/2024 e i Dolomiti Springdays dal 16-22/03/2025 (versione L) e dal 23/03/2025 a fine stagione per la versione S.

Norme di legge

Ricordiamo che in Italia vige l’obbligo di portare il casco fino al raggiungimento della maggiore età, anche se è buona norma e gli operatori del settore consigliano vivamente a tutti di utilizzare il casco, per la propria sicurezza e incolumità. Inoltre, chiunque pratichi sport invernali nel tempo libero deve essere munito di assicurazione per danni contro terzi – questo anche e specialmente per chi scia, usa lo snowboard o lo slittino. Di norma, le assicurazioni RC famiglia garantiscono la copertura (consigliamo di informarsi presso la propria compagnia assicuratrice) – in ogni caso è possibile acquistare anche suddetta assicurazione solo per le giornate in cui si scia, tramite il sito della compagnia partner di Dolomiti Superski 24hassistance.com. E infine, non è consentito sciare sotto l’effetto di alcol o altre sostanze inebrianti. Le forze dell’ordine effettuano controlli lungo le piste.

Inizio con la promozione Dolomiti Superpremière

Partenza con la promozione della prima neve “Dolomiti Superpremière” anche quest’anno, dove la formula magica 4=3 torna a farla da padrone. Infatti, chi prenota almeno 4 giorni di vacanza sulla neve dal 30/11 e il 21/12/2024, avrà una giornata di skipass e alloggio in omaggio, oltre a tariffe speciali per la scuola di sci e il noleggio dell’attrezzatura. Un’inizio all’insegna della convenienza anche quest’anno in somma.

Novità: scontistica Junior estesa a tutti i minorenni

Per festeggiare il proprio 50° compleanno, Dolomiti Superski avrebbe potuto proporre un’azione che richiamasse il numero 50, che con tutta probabilità sarebbe però stata effimera, legata esclusivamente all’anniversario. Invece, è stata fatta una scelta completamente diversa, rivolta verso il futuro e a carattere duraturo. A partire dalla stagione invernale 2024-25, la scontistica “Junior” del 30% sul prezzo degli skipass giornalieri e plurigiornalieri viene estesa a tutti i minori di 18 anni – fino ad ora era riservata ai minori di 16 anni. “Abbiamo voluto fare questa scelta duratura per coinvolgere ancora di più le nuove generazioni, per appassionarli allo sci fin da giovani e fidelizzare la nostra clientela del futuro”, spiega Andy Varallo, Presidente di Dolomiti Superski. Altre proposte interessanti per i giovani riguardanti gli skipass stagionali e non solo, vengono proposte anche dai Consorzi di valle. Il tutto per caratterizzare e rendere appetibile sempre di più lo sci per le nuove generazioni.

Investimenti in nuove e rinnovate infrastrutture

Come ogni anno, le 130 società funiviarie consorziate in Dolomiti Superski hanno investito cospicue risorse per poter garantire ai propri utenti un servizio sempre di altissima qualità. Sono per tanto numerosi gli impianti di risalita obsoleti che sono stati rimpiazzati da impianti moderni con maggiori standard di confort e sicurezza, mentre gli impianti di innevamento sono stati aggiornati e ammodernati in numerose località, così da poter garantire la sciabilità e l’alta qualità delle piste durante tutta la stagione, ottimizzando al contempo l’impiego delle risorse. In totale, per la stagione invernale 2024-25 sono stati investiti oltre 100 milioni di Euro. Qui di seguito l’elenco degli impianti di risalita rimpiazzati da modelli nuovi:





My Dolomiti Card – Buy and Reuse

Dolomiti Superski vuole promuovere sempre di più la sua My Dolomiti Card, il supporto magnetico per skipass riutilizzabile, sul quale è possibile caricare quasi tutti i tipi di skipass, comodamente anche da casa. Durante la scorsa stagione invernale 2023-24 sono stati emessi quanti più supporti My Dolomiti Cards possibile, per alzarne il grado di pervasione tra la clientela. Infatti, tutti i Pick-up Box e i dispositivi Ticket Self-service presso la maggior parte delle stazioni a valle degli impianti principali, hanno emesso esclusivamente tessere ricaricabili. Dolomiti Superski impronta una forte comunicazione sul fatto di conservare il supporto magnetico e di riutilizzarlo nel tempo. “BUY and REUSE” ovvero acquista e riutilizza è lo slogan che accompagna questo programma che ha come obiettivo ultimo la completa eliminazione delle tessere di plastica “usa e getta” per skipass giornalieri e plurigiornalieri.

“Più i nostri clienti prendono in considerazione la possibilità di ricaricare la My Dolomiti Card, più saremo in grado di risparmiare sulla plastica. Stiamo parlando di ca. 10 tonnellate di plastica a stagione che potremmo evitare di utilizzare in futuro” spiega Marco Pappalardo, Direttore Marketing di Dolomiti Superski. Per promuovere il riutilizzo anche nelle stagioni a venire, estate compresa, a chi non conserverà o perderà la My Dolomiti Card attivata lo scorso anno e ne richiederà una nuova, verrà abbassato lo sconto online al 3% (normalmente è del 5%). Per riemissioni in cassa verrà addebitato il costo amministrativo. Conviene allora conservare con cura la My Dolomiti Card e riutilizzarla più a lungo possibile. Va ricordato, che gli acquisti di skipass tramite lo shop online di Dolomiti Superski/Dolomiti Supersummer almeno 2 giorni prima dell’inizio validità, sono scontati automaticamente del 5%.

Novità: lo smart pass viene testato a San Martino di Castrozza

Le nuove tecnologie hanno sempre avuto un ruolo molto importante nella storia di Dolomiti Superski e anche la 50° stagione invernale non fa eccezione. Durante la stagione invernale 2024-24, sarà possibile testare il nuovo “smart pass” a livello di skipass di zona a San Martino di Castrozza e Passo Rolle. Di cosa si tratta? Chi acquista online una tipologia di skipass relativa al consorzio impianti a fune della nota località sciistica trentina, potrà optare per la funzione “smart pass”. Installando sul proprio smartphone la App di Axess “Ski Wallet” potrà scansionare il codice QR prodotto all’atto dell’acquisto online dello skipass, associando lo stesso al proprio dispositivo. “Grazie alla nuova tecnologia Bluetooth Low Energy BLE, i nostri lettori ai tornelli presso gli impianti saranno in grado di riconoscere lo skipass dell’utente e garantirgli l’accesso all’impianto.

L’utente stesso non dovrà fare nulla di particolare, sen non tenere lo smartphone in tasca, preferibilmente sul lato sinistro del corpo” spiega Gianni Rasom, Responsabile tecnico di Dolomiti Superski. La nuova tecnologia BLE riduce al minimo il consumo energetico del telefonino, evitando che si scarichi a causa della App attiva. Naturalmente, ogni utente dovrà avere cura di sciare con il suo dispositivo ricaricato a sufficienza. Al termine della stagione, l’esperimento verrà analizzato e valutato, con l’obiettivo di poter in un futuro prossimo applicare la nuova tecnologia a tutti gli skipass delle singole valli e al Dolomiti Superski in toto.

Novità: skipass annuale Dolomiti Superski

Da quest’anno, lo skipass o lift pass diventa anche annuale. Chi acquista uno skipass stagionale Dolomiti Superski per la stagione invernale 2024-25, potrà acquistare lo stagionale Dolomiti Supersummer 2025 scontato del 10%. Questa offerta non vale però all’inverso.