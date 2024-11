DOLOMITI SUPERSKI * COMITATI ORGANIZZATORI: «CONFERENZA STAMPA A MILANO, 15 GLI EVENTI DI COPPA DEL MONDO SULLE DOLOMITI»

14.48 - giovedì 21 novembre 2024

Con ben 15 eventi di Coppa del Mondo sulla neve, Dolomiti Superski è sicuramente una delle regioni alpine più presenti sul parquet internazionale dello sport invernale. Oltre alle classiche di sci alpino, le 12 valli dolomitiche ospitano anche numerose altre discipline “bianche” a livello mondiale. Quest’anno, per la prima volta, si presentano tutte insieme a Milano, sottolineando il ruolo particolare che l’Italia svolge in campo sportivo-invernale, organizzando ben 55 gare di valevoli per i punti di Coppa del Mondo. La FISI fiera della competenza organizzativa italiana.

Anche quest’anno, Dolomiti Superski si presenta a Milano insieme a tutti i Comitati Organizzatori di Coppa del Mondo delle Dolomiti, alla presenza di numerosi rappresentanti della stampa sportiva nazionale e autorità. Dolomiti Superski, la destinazione sciistica più vasta d’Italia e i 4 Comitati Organizzatori locali di Coppa del Mondo di sci alpino, Val Gardena, Alta Badia, Cortina d’Ampezzo e Kronplatz si sono presentati al pubblico, come lo scorso anno, tutti insieme, per sottolineare la grande tradizione agonistica e organizzativa di questa terra montana, teatro di grandi eventi sportivi da oltre mezzo secolo nonché patria di innumerevoli campioni e campionesse delle varie discipline sportive invernali.

Quest’anno, per la prima volta, si sono aggregati alla Conferenza Stampa anche i 7 Comitati Organizzatori di Coppe del Mondo extra sci alpino, ovvero Carezza per lo Snowboard, Cortina per lo Snowboard e lo Snowboardcross, 3 Cime Dolomites e la Val di Fassa per lo Skicross, Dobbiaco e la Val di Fiemme per il Tour de Ski di sci nordico e Anterselva per il Biathlon. In totale si sono presentati 10 Comitati Organizzatori che rappresentano 15 eventi di Coppa del Mondo con 55 gare maschili e femminili, valevoli per punti.

I saluti ufficiali di Dolomiti Superski sono stati portati dal Direttore Marketing, Marco Pappalardo, che ha esaltato il ruolo degli organizzatori dolomitici nel panorama nazionale e internazionale degli sport invernali di altissimo livello, sottolineandone la professionalità, l’affidabilità e il rispetto che godono in ambito internazionale. “Il territorio delle Dolomiti è unico al mondo per quanto riguarda la quantità di eventi sportivi di livello mondiale, ciò a testimonianza di una altissima competenza riconosciuta ad ogni latitudine.

Dolomiti Superski può fregiarsi di tanti fiori all’occhiello, ovvero i grandi eventi sportivi internazionali nelle sue valli, che trasmettono al mondo appassionato di sci immagini invernali di altissimo livello, esaltando le bellezze delle Dolomiti nella loro veste invernale e invogliando la gente a visitare questi posti meravigliosi” così Pappalardo. Dolomiti Superski aprirà ufficialmente la sua stagione numero 50 il 30 novembre prossimo, nelle zone di Cortina d’Ampezzo, Plan de Corones, 3 Cime Dolomites, Val di Fiemme-Obereggen, Alpe Lusia-San Pellegrino e Civetta. Le restanti zone sciistiche, Sellaronda compresa, seguiranno il 5 dicembre.

La destinazione turistica delle Dolomiti situata a cavallo tra le province di Bolzano, Trento e Belluno, gestisce ben 450 impianti di risalita in 12 zone sciistiche, dove ogni anno oltre 4 milioni di sciatori si dilettano su ben 1.200 km di piste. Pappalardo si è soffermato in maniera particolare su quanto Dolomiti Superski faccia a sostegno dello sport sulla neve, citando non solo i contributi finanziari elargiti ai vari Comitati Organizzatori di Coppa del Mondo, Coppa Europa e per gare FIS, ma anche le agevolazioni skipass concesse agli atleti nazionali, regionali e locali, nonché agli alunni delle scuole locali per promuovere lo sport della neve, soprattutto nelle generazioni più giovani.

“Dolomiti Superski sostiene da sempre l’attività sportiva agonistica, sia quella promossa dai Comitati Organizzatori di grandi eventi, sia quella di base sostenuta dai tantissimi Sci club dislocati nelle oltre 50 località delle Dolomiti. Essi danno la possibilità ai giovani di vivere la propria passione per lo sport. Dolomiti Superski vuole perciò mostrarsi riconoscente, supportando le varie tipologie di attività sportiva in diverse maniere, per facilitarne lo svolgimento e per garantirne la durata nel tempo” così ancora Marco Pappalardo in conclusione del suo intervento.

È intervenuto anche il Sottosegretario Sport e Giovani della Regione Lombardia, la Dott. Federica Picchi, che ha sottolineato l’importanza dell’asse amichevole e collaborativa che è nata tra la Regione Lombardia e le Dolomiti, in vista dell’appuntamento olimpico in comune del 2026, auspicando che questa vicinanza possa tenere anche dopo il grande evento, in quanto frutto di tanti elementi che le due aree hanno in comune.

Sono in seguito intervenuti tutti e 10 i Comitati Organizzatori locali con i loro relatori, per presentare i 4 appuntamenti di Audi FIS Ski Worldcup di sci alpino sulle Dolomiti durante la stagione agonistica 2024-25.In ordine di calendario è intervenuto per primo Rainer Senoner, presidente della Saslong Classic in Val Gardena (20-21/12/2024), soddisfatto anche per la recente assegnazione dei Campionati del Mondo di sci alpino nel 2031, obiettivo inseguito per parecchio tempo dal Comitato Organizzatore gardenese. La Val Gardena è presente in Coppa del Mondo dal 1969.

Il lungo weekend di Coppa del Mondo di metà dicembre prevede anche due gare (GS + SL) maschili sulla Gran Risa dell’Alta Badia il 22-23 dicembre e Andy Varallo, a capo del Comitato Organizzatore locale, ha presentato i due appuntamenti di GS e SL in programma, che tradizionalmente sono contornati da un’offerta di intrattenimento di altissimo livello. Non mancherà nemmeno nel 2024 il consueto sorvolo della PAN Frecce Tricolori tra la prima e la seconda manche del GS di domenica.

Cortina d’Ampezzo, che ospiterà 2 gare di velocità femminili, quest’anno inizia il secondo centinaio di gare ufficiali di Coppa del Mondo in rosa. Rappresentata da Stefano Longo, Presidente di Fondazione Cortina, la cittadina ampezzana attende con trepidazione i Giochi Olimpici invernali del 2026, esattamente 70 anni dopo quelli ospitati nel 1956.

Danny Kastlunger, da tre anni a capo del CO Al Plan Events, che dal 2017 organizza l’appuntamento infrasettimanale del martedì in coppa femminile a Kronplatz, è ancora visibilmente commosso dalla magia delle vittorie da record di Mikaela Shiffrin nel 2023 e dalla prova di forza di Lara Gut-Behrami, vincitrice nel 2024.

Nel corso degli anni, l’appuntamento infrasettimanale sulla ERTA è cresciuto diventando quasi un weekend lungo di spettacolo. L’appuntamento è per il 21 gennaio 2025.

La ricca presenza di organizzatori di Coppa del Mondo di quest’anno si è manifestata con l’intervento durante la conferenza stampa di ben 7 rappresentanti dei vari Comitati, per comunicare dettagli e date degli altri 11 eventi nelle Dolomiti:

Inizia Carezza con il tradizionale appuntamento di Coppa del Mondo di Snowboard, con una gara di PGS maschile e femminile sulla pista Prà di Tori di Passo Costalunga il 12 dicembre prossimo. La relatrice, Maria Gufler, ha poi annunciato anche l’edizione del 2025 della Coppa del Mondo di Telemark, disciplina estetica e impegnativa dal caratteristico “tallone libero”, che gli organizzatori di Carezza hanno in programma dal 14-16 gennaio.

Fondazione Cortina brilla in quanto a intensità di lavoro, dato che oltre allo sci alpino, il Comitato Organizzatore sarà promotore anche dell’organizzazione di un appuntamento di Snowboard con una gara di PGS maschile e femminile il 14 dicembre e un appuntamento di SnowboardCross il 15 febbraio 2025. Stefano Longo, Presidente della Fondazione, ha elogiato il suo staff per questa mole di lavoro, che però, accompagnata da tanta passione, “riscalda” l’ambiente in vista delle Olimpiadi.

Si presenta a Milano anche la zona sciistica di 3 Cime Dolomites, che da anni è impegnata in prima linea con la Coppa del Mondo di SkiCross sul Monte Baranci a San Candido. Il presidente del CO, Helmuth Senfter, ha presentato il programma dell’edizione 2024 che prevede gare maschili e femminili il 20 e 21 dicembre.

Presenti anche i vicini di casa di Dobbiaco, che da decenni sono tra le località più gettonate in campo nordico. Il Tour de Ski, prestigiosa kermesse all’interno della Coppa del Mondo di sci nordico, farà tappa anche quest’anno in Val Pusteria, per offrire al pubblico ben 8 gare valevoli per punti, tra il 28 dicembre 2024 e il 1° gennaio 2025. Inoltre, il Presidente dello SPORT OK, Gerti Taschler, ha anche annunciato i Campionati Mondiali di Para-Sci Nordico che si disputeranno a Dobbiaco dal 12-14 febbraio 2025.

Attivissimi anche i cugini nordici della Val di Fiemme, che con Cristina Bellante, Segretaria Generale e Direttrice Sportiva del CO, hanno presentato l’appuntamento del 2025 del Tour de Ski, che ogni anno termina con la spettacolare e unica scalata all’Alpe Cermis, un avvenimento mediatico seguito da milioni di spettatori in tutto il mondo. Le date fiemmazze sono dal 3-5 gennaio 2025 per il Tour de Ski e dal 1-2 febbraio per la Coppa del Mondo di Para-Nordic Ski.

Presenza illustre anche quella di Anterselva, che con il Biathlon, diversi decenni fa, ha imboccato la via del successo nel mondo dello sport. È probabilmente una delle manifestazioni con il maggior numero di presenze durante i giorni di gara, tra gli eventi sportivi invernali in Italia, grazie alla grande passione del pubblico tedesco e scandinavo. Ma anche gli Italiani crescono di numero di anno in anno, perché è quasi impossibile resistere al fascino di questa disciplina spettacolare, nella quale l’Italia vanta due tra le più forti atlete di sempre: Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi. La Direttrice del CO, Erika Pallhuber, ha presentato la “settimana” del fondo e tiro che avrà luogo dal 23-26 gennaio 2025. Anterselva sarà anche sito olimpico per il Biathlon nel 2026.

E chiude la carrellata la Val di Fassa, che quest’anno è presente quale organizzatrice di un appuntamento di SkiCross a Passo San Pellegrino. Alessia Debertol, Direttrice del Comitato Organizzatore “Val di Fassa Grandi Eventi” ha illustrato il programma dell’evento che avrà luogo sul versante nord del Passo, a dirimpetto della pista “La Volata” che lo scorso anno ha ospitato la Coppa del Mondo di sci alpino, purtroppo poi cancellata per meteo avverso. Lo SkiCross sarà di scena dall’8 al 9 febbraio 2025.

Qui di seguito il riassunto delle manifestazioni sportive di Coppa del Mondo extra sci alpino delle Dolomiti nella stagione agonistica 2024-25: