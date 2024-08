“DOLOMITI SUPERFLY“ * CORSA E PARAPENDIO: «IL 25 AGOSTO AL VIA DA LEVICO TERME (TN) LA QUINTA EDIZIONE, 47 I PILOTI PARTECIPANTI»

13.49 - martedì 20 agosto 2024

Prende il via domenica 25 agosto da Levico Terme la quinta edizione della gara, la seconda per importanza al mondo in questa particolare e adrenalinica specialità. 47 piloti partecipanti provenienti da Europa, Usa, Brasile e Giappone per un percorso di 460 chilometri in cinque tappe fra Trentino e Alto Adige.

Immaginate di dover percorrere nel minor tempo possibile qualcosa come 460 chilometri, in un territorio aspro e impervio nel cuore delle Alpi, potendo contare soltanto su due mezzi: le vostre gambe e un parapendio per volare. Un’impresa estrema, certamente: che i più bravi riescono a portare a termine nel tempo eccezionale di un paio di giorni (notti escluse). Signori, questo è Dolomiti SuperFly, giunto quest’anno alla quinta edizione: il countdown è già iniziato, la partenza è prevista domenica prossima 25 agosto. Un grande evento che richiama ogni volta il gotha degli specialisti mondiali del parapendio, veri e propri “iron man” in grado di macinare chilometri di corsa e di buttarsi dalle cime più sfidanti. Non a caso, la Dolomiti SuperFly è considerata la seconda gara per importanza al mondo in questa particolarissima specialità.

Una “creatura” tutta trentina, anzi… levegana: sin dal 2017 la partenza e l’arrivo sono situati infatti a Levico Terme, mentre il percorso – che varia per ogni edizione – copre sempre il territorio compreso fra Trentino e Alto Adige, in uno degli scenari naturali più belli e famosi del mondo, fra le Dolomiti e la catena alpina. Sarà anche per questo, per la suggestione mozzafiato di questi panorami, oltre che per la serietà e la forza della macchina organizzativa, che le richieste di partecipazione sono sempre più numerose ad ogni edizione, da ogni parte del mondo.

Per la gara che avrà inizio domenica 25 agosto alle ore 10 dalla piazza della Chiesa di Levico sono previsti 47 piloti partecipanti (fra cui 5 donne), ciascuno seguito da un assistente driver a terra per la necessaria assistenza, provenienti da Australia (1), Austria (8), Belgio (1), Brasile (2), Repubblica Cèka (1), Danimarca (1), Francia (4), Germania (4), Italia (10), Giappone (1), Olanda (1), Norvegia (3), Romania (1), Svizzera (6), Stati Uniti (1).

Fra questi, saranno dieci i piloti professionisti, di cui alcuni autentici fuoriclasse della disciplina, seguiti con grandissimo tifo e devozione da tutti gli appassionati. Tre nomi su tutti sicuramente si daranno grande battaglia per la vittoria finale: lo svizzero Patrick von Känel, il francese Maxime Pinot e l’italiano Aaron Durogati.

La formula è ormai quella consolidata nelle precedenti quattro edizioni: cinque giorni di gara da domenica 25 a venerdì 30 agosto (ma come si è detto, per i migliori ne possono bastare molti meno) solo in diurna dalle 6 di mattina alle ore 20, con partenza e arrivo da Levico, passando obbligatoriamente per cinque tappe intermedie che quest’anno sono posizionate a San Martino di Castrozza, Vetta d’Italia, Val Sarentino, lago di Resia e lago d’Idro.

Ogni atleta ha la possibilità di scegliere i percorsi intermedi che preferisce, tenendo però conto che per salire sulle varie cime da cui decollare per i tratti di volo può utilizzare esclusivamente le proprie gambe. Ad ogni tappa, ciascuno deve firmare il proprio passaggio sull’apposito totem, accolto dagli organizzatori ma anche da una folla di appassionati e tifosi. Si tratta di una formula altamente spettacolare, anche grazie alle nuove tecnologie che consentono di seguire praticamente in diretta, con tanto di emozionanti riprese video, ogni impresa di ciascun pilota: basta collegarsi al sito ufficiale www.dolomitisuperfly.com.

L’idea è nata nel 2017 da quattro amici esperti di parapendio: il trentino Daniel Perger e i levegani Silvano Samaretz (che è anche direttore di gara), Vanni Furlani e Luca Frisanco. A loro si deve l’idea e l’organizzazione dell’evento: una “macchina” complessa, che al termine di ogni edizione (dal 2018 l’evento è biennale) già si mette in moto per quella successiva. Un impegno che l’organizzazione affronta sempre con il sorriso spirito da “think positive”. Lo scopo è invitare tutti, partecipanti e spettatori, a prenderla con il giusto divertimento, senza esasperare i toni di una gara che pure ha tutte le caratteristiche di un evento “estremo”. Basta ricordare lo slogan scelto per l’edizione 2024, che già dice tutto: “Don’t worry, be happy”.

Appuntamento dunque nella piazza della Chiesa di Levico Terme, domenica 25 agosto alle ore 10, per seguire dal vivo l’emozionante countdown di partenza, e venerdì 30 agosto alle ore 20 per il party e la cerimonia di chiusura di questa quinta edizione di Dolomiti SuperFly.