DOLOMITI ENERGIA TRENTINO * BASKET: «VITTORIA 106-100 CONTRO VARESE, CON UN OTTIMO TERZO QUARTO »

19.52 - domenica 13 ottobre 2024

Con un super terzo quarto la Dolomiti Energia Trentino vince 106-100 contro Varese.

La Dolomiti Energia Trentino ha ottenuto un’importante vittoria per 106-100 contro la Openjobmetis Varese, mantenendo il suo record perfetto di 3-0 in campionato. Il terzo quarto è stato decisivo per il successo della squadra di Trento, in una partita caratterizzata da un ritmo elevato e un grande spettacolo per i quasi 3.400 spettatori presenti. Tre giocatori di Trento hanno superato i 20 punti: Cale (20), Ford (24) e Lamb (21).

Nonostante la straordinaria prestazione da 34 punti di Jaylen Hands per Varese, la squadra lombarda non è riuscita a ribaltare il risultato. Ora, l’Aquila Basket Trento affronterà mercoledì il Bahcesehir a Istanbul e domenica sarà di scena a Treviso. Le prossime partite casalinghe contro il Tel Aviv (mercoledì 23 ottobre alle 20:00) e Milano (domenica 3 novembre alle 18:15) sono già molto attese, e i biglietti sono disponibili su Vivaticket e all’Aquila Basket Store.

LA CRONACA

La Dolomiti Energia Trentino ancora senza Žukauskas e Badalau parte con il solito quintetto: Ellis, Cale, Niang, Lamb e Mawugbe.

Mannion parte subito forte con uno stepback da tre punti e Hands fa 5-0. Mawugbe a due mani sopra il ferro sblocca i bianconeri ma subito dopo replica Gray. Parziale Openjobmetis firmato Gray e Brown fermato però dall’and 1 ancora una volta di Selom Mawugbe che realizza il tiro libero. Cale e Ford con due tiri nel pitturato riportano i bianconeri a -3 ma ancora Mannion non perdona la difesa trentina. Ford la pareggia con una tripla che infiamma “Il T Quotidiano Arena”. Niang regala il primo vantaggio del match alla Dolomiti Energia Trentino con due tiri liberi realizzati. Il primo quarto termina con i tiri liberi di Hands che porta il punteggio sul 25-27 al suono della sirena.

Apre il secondo quarto Lamb con una penetrazione al ferro ma Grey segna due triple in fila dall’angolo regalando il +6 a Varese. Mannion e Hands segnano due tiri al ferro e Galbiati è costretto a fermare la partita. Cale segna dall’angolo Hands continua a trovare la via del canestro ma con Ford e Lamb Trento torna sul -5. Pecchia segna una gran tripla riportando i bianconeri ancora più vicini a Varese che però non esita a rispondere con Hands. Alviti segna la tripla del 40-51 e Galbiati chiama timeout. Hands che continua a segnare da tre ma Ford a pochi secondi dalla sirena segna la tripla del 50-58.

Varese parte forte con due canestri in fila e andando sul massimo vantaggio di 12 lunghezze. Lamb e Niang riportano l’Aquila in partita e con la schiacciata di Cale coach Mandole chiama timeout. Lamb infiamma il palazzetto con un and 1 ma Hands continua nella sua serata di grazia. Trento inizia a difendere per davvero e lascia 14 punti a Varese. Con Lamb, Cale e Ford tocca la parità, va in vantaggio e allo scadere del terzo quarto il punteggio è di 79-72.

Apre il quarto periodo con due punti e subito dopo Akobundu-Ehiogu e Mannion riavvicinano i biancorossi. Tre triple in fila di Cale Ford e Ellis fanno impazzire il pubblico e Trento va sul 92-78 costringendo così coach Mandole al timeout. Hands torna a segnare e sul 96-85 a 3.55 dalla fine il coach bianconero chiama il minuto di sospensione. Trento conduce fino al 106-100 finale.

DOLOMITI ENERGIA TRENTO 106

OPENJOBMETIS VARESE 100

(25-27, 50-58; 106-100)

Dolomiti Energia Trento: Ellis 8, Cale 20, Ford 24, Pecchia 5, Niang 6, Forray 8, Mawugbe 13, Lamb 21, Bayehe 1, Hassan N.E. Coach Galbiati.

Openjobmetis Varese: Akobundu-Ehiogu 13, Harris, Alviti 12, Mannion 16, Gray 14, Librizzi 4, Virginio N.E., Assui, Fall, Brown 7, Hands 34. Coach Mandole.

