DOLOMITI ENERGIA TRENTINO * BASKET: «RIMONTA E VINCE 84-78 NEL ROUND 2 DI BKT EUROCUP»

23.13 - mercoledì 2 ottobre 2024

Dolomiti Energia Trentino rimonta e vince 84-78 nel Round 2 di BKT EuroCup. La Dolomiti Energia Trento vince il secondo round di EuroCup! Davanti a 1.800 spettatori, l’Aquila parte bene e poi rischia, passando da un primo tempo con otto punti di vantaggio a una rimonta subita, finendo sotto di dieci punti. Forray prende in mano la situazione e il risultato finale è 84-78. Brilla ancora una volta Jordan Ford con 20 punti, accompagnato dai 13 di Lamb e dai 12 di Ellis. La Dolomiti Energia Trento tornerà in campo all’Il T Quotidiano Arena per l’eterna sfida contro la Reyer Venezia, sabato 5 ottobre alle 20:00, biglietti disponibili in store e online.

LA CRONACA

La Dolomiti Energia Trentino parte con quello che ormai è diventato il consueto starting five composto da: Ellis, Cale, Niang, Lamb e Mawugbe.

Lamb parte subito forte e mette a segno due triple consecutive. Il nono punto arriva da Cale con un tiro dalla media dal mezz’angolo, e poco dopo Lamb torna protagonista con un canestro più fallo. Mawugbe aggiunge un canestro per il 13-4 e costringe Sopot a chiamare time-out. I polacchi trovano due canestri consecutivi, ma Niang segna una tripla che porta i bianconeri a +10. Witlinski risponde con un canestro, seguito da una tripla di Zukauskas, ma con un canestro di Phillip e i liberi di Witlinski, il Trefl prova ad avvicinarsi. Ford segna i suoi primi punti della partita, e Forray chiude il primo quarto con un floater, fissando il punteggio sul 25-15.

Sopot, con Schenk, trova prima due punti e poi un assist per la tripla dall’angolo di Zyskowski, dimezzando lo svantaggio e con un fadeaway di Weathers, coach Paolo Galbiati è costretto a chiamare time-out. Mawugbe sblocca i bianconeri dopo 3 minuti del quarto, ma Best risponde con una tripla portando il punteggio a -1. Mawugbe e Niang riportano i bianconeri sul +6. Ellis e Lamb tentano di allungare il vantaggio, ma Schenk risponde con una tripla per il -5 e, poco dopo, Phillip segna i liberi che riducono lo svantaggio a -3. Pecchia realizza un canestro con fallo e Ellis, con una tripla, chiude il primo tempo sul 44-36.

Il terzo quarto si apre con due triple di Weathers che permettono ai polacchi di avvicinarsi, e con Schenk trovano il primo vantaggio della partita. Best segna i punti del 48-52 e poi Schenk, con un’altra tripla, costringe coach Galbiati a chiamare time-out sul 48-55. La Dolomiti Energia Trento fatica a trovare il canestro, mentre il parziale dei polacchi si fa sempre più pesante, fino a quando Forray interrompe il 2-23 con un canestro. Ford segna un appoggio e, poco dopo, Bayehe realizza un gioco da tre punti per il 55-61. Ford accende il palazzetto con un canestro per il -3 e poco dopo pareggia a quota 61, ma McGowens segna una tripla che chiude il quarto sul 61-64.

Forray segna 4 punti consecutivi, riportando i bianconeri in vantaggio, ma Sopot continua a guadagnare viaggi in lunetta, rispondendo ad ogni tentativo di allungo da parte di Trento. Ford, allo scadere dei 24 secondi, regala il +2 a Trento, ma i liberi di Zyskowski riportano tutto in parità a 5 minuti dal termine. Ellis mette a segno una tripla e poco dopo Ford regala il +6 all’Aquila, seguito da un appoggio di Cale per altri due punti. Sopot si riavvicina a -5, ma Ellis segna un canestro cruciale in penetrazione. Il risultato finale è 84-78 per i bianconeri.

DOLOMITI ENERGIA TRENTO 84

TREFL SOPOT 78

(25-15, 46-38; 61-64)

Dolomiti Energia Trento: Ellis 12, Cale 6, Ford 20, Pecchia 3, Niang 7, Forray 8, Mawugbe 9, Lamb 13, Bayehe 3, Žukauskas 3, Hassan N.E. Coach Galbiati.

Trefl Sopot: Jankowski, Best 16, McGowens 4, Witlinski 5, Zyskowski 11, Phillip 11, Groselle, Weathers 15, Schenk 16, Van Vliet. Coach Tabak.

Paolo GALBIATI (Coach Dolomiti Energia Trentino): ««Sicuramente è una vittoria importante, siamo partiti molto bene nel primo e nella prima parte del secondo quarto. Abbiamo avuto un inizio di terzo periodo terribile, ma poi Forray, con una performance importantissima, ci ha indicato la strada e siamo stati bravi a portare a casa la vittoria».