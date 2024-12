DOLOMITI ENERGIA TRENTINO * BASKET: «NOVE LE VITTORIE IN NOVE PARTITE, BATTUTO ANCHE NAPOLI 90-83»

22.24 - domenica 1 dicembre 2024

Sono nove le vittorie in nove partite per la Dolomiti Energia Trentino che batte anche Napoli 90-83

La Dolomiti Energia Trentino supera anche Napoli, conquistando la nona vittoria consecutiva in campionato. Trento parte forte e riesce a respingere tutti i tentativi di rimonta dei campani, consolidando il primo posto in classifica con 4 punti di vantaggio sulla seconda. Un’altra prestazione impressionante di squadra, con il contributo decisivo dei 27 punti di Lamb e i 17 di Cale, che hanno bilanciato le ottime prove degli avversari: 23 punti per Bentil, 18 per Totè e 16 per Woldetensae. I bianconeri torneranno in campo tra meno di 48 ore per la prima giornata di ritorno della BKT EuroCup, dove affronteranno la Dreamland Gran Canaria. I biglietti per il match sono disponibili presso l’Aquila Store e online sul circuito Vivaticket.

LA CRONACA – La Dolomiti Energia Trentino parte con: Ellis, Cale, Pecchia, Lamb e Bayehe mentre Napoli risponde con: Pangos, Manning, Woldetensae, Bentil e Totè.

Bentil inaugura il match sfruttando il mismatch con Pecchia e segna i primi due punti, ma è Cale a far esplodere i 4.000 tifosi presenti con una tripla dall’angolo. Trento fatica a trovare continuità nelle conclusioni, ma grazie ai rimbalzi offensivi e al contributo di Pecchia riesce a portarsi sull’11-7. Lamb e una tripla di Forray allungano il vantaggio bianconero sul 16-9, costringendo coach Valli a chiamare timeout. Žukauskas firma il +9 con una splendida tripla dall’ala, ma Pangos risponde immediatamente, riducendo lo svantaggio. Il primo quarto si chiude con Trento avanti 22-14.

Pecchia apre il secondo quarto con due tiri liberi a segno, ma Bentil risponde immediatamente appoggiando altri due punti al tabellone. Ford realizza un elegante floater dal centro dell’area, ma Woldetensae e Pangos replicano rapidamente, e con l’aiuto di Totè Napoli si riporta a -4. Trento fatica a trovare fluidità offensiva per alcuni minuti, ma Lamb riesce a interrompere il digiuno dalla lunetta. Treier firma il -3 per i campani, mantenendo alta la pressione. Ellis risponde con una tripla fondamentale che ridà ossigeno ai bianconeri. Il primo tempo si chiude sul punteggio di 38-33 per Trento.

Totè apre il terzo quarto sfruttando la sua stazza per segnare i primi due punti, subito seguito da Bentil. Cale risponde dall’altra parte con una tripla perfetta dalla punta, e Lamb lo imita segnando la sua prima tripla del match. Bayehe trova due punti importanti sotto canestro, e ancora Lamb, con un’altra tripla dalla punta, porta Trento sul 49-39. Napoli però non molla: Woldetensae infila una gran tripla e Pangos, con una giocata di puro talento, accorcia ulteriormente. Un’altra tripla di Woldetensae riporta i campani a -5, ma Lamb spezza il momento positivo degli avversari con un’altra bomba dall’arco. Treier chiude il quarto con una tripla decisiva che sigla il 61-59, mantenendo Napoli in scia alla fine del terzo periodo.

Bentil apre l’ultimo quarto con il canestro del pareggio, ma Lamb risponde immediatamente, cattura il rimbalzo difensivo e serve Cale con metri di spazio, che piazza la tripla per il 66-61. Žukauskas infiamma il PalaTrento con una bomba dall’arco, e nonostante il canestro di Totè, Cale e Ford trovano due giocate da “and one” consecutive, allungando sul 75-63. Napoli prova a reagire: Woldetensae segna una tripla impossibile allo scadere su un’ottima difesa bianconera, mentre Totè schiaccia un alley-oop perfettamente servito da Pangos. Bentil accorcia ancora, ma Trento non cede: Cale schiaccia con autorità, costringendo coach Valli a chiamare timeout sull’82-71 a 4 minuti dalla fine. Copeland risponde con un “and one”, e Woldetensae realizza un’altra tripla difficilissima, riportando Napoli a -4. Lamb, però, con freddezza piazza una tripla sul pick & pop orchestrato da Quinn Ellis. Nonostante i tentativi di resistenza di Napoli, è proprio Ellis a mettere a segno un canestro fondamentale per chiudere i giochi. Trento si impone con il punteggio di 90-83, conquistando un’altra vittoria di carattere.

DOLOMITI ENERGIA TRENTO 90

NAPOLI BASKET 83

(22-14, 38-33; 61-59)

Dolomiti Energia Trento: Ellis 10, Cale 17, Ford 13, Pecchia 8, Niang 3, Forray 3, Lamb 27, Bayehe 3, Badalau N.E,Žukauskas 6. Coach Galbiati.

Napolibasket: Copeland 6, Treier 7, Pangos 12, De Nicolao, Woldetensae 16, Fiodo N.E, Manning 1, Totè 18, Mabor N.E, Bentil 23. Coach Valli.

Paolo GALBIATI (Coach Dolomiti Energia Trentino): «Avevo chiesto ai miei ragazzi di godersi questo meraviglioso pubblico, perché fare sold out anche in una partita contro una squadra che nonostante abbia talento è in un momento di difficoltà è un segnale importante. Sapevamo che questa partita poteva essere una trappola, vista la qualità e il talento dei nostri avversari, oltre ai tanti cambiamenti che hanno apportato. Rispetto a giovedì abbiamo fatto un grosso passo avanti, soprattutto nella circolazione della palla, che è stata molto efficace. Giocare senza Mawugbe è una sfida complicata, ma stiamo lavorando per trovare diversi assetti che ci permettano di mantenere equilibrio e solidità. Spero che i miei ragazzi si godano questa vittoria stasera, perché se la meritano, ma da domani la nostra testa sarà già su Gran Canaria».