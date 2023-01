DOLOMITI ENERGIA * RINNOVO CONDIZIONI ECONOMICHE SCADENZA: « IL CONSIGLIO DI STATO RICONOSCE CHE ABBIAMO AGITO IN MANIERA LEGITTIMA E CORRETTA »

10.03 - mercoledì 18 gennaio 2023

DOLOMITI ENERGIA SU PRONUNCIA CONSIGLIO DI STATO.

Il Consiglio di Stato nei giorni scorsi ha accolto in maniera favorevole l’appello cautelare di Dolomiti Energia in merito al rinnovo delle condizioni economiche alla scadenza. Si riconosce quindi che Dolomiti Energia, in materia di rinnovi a scadenza, ha agito in maniera legittima e corretta.

La società ha sempre avuto come obiettivo primario la tutela del cliente: i rinnovi permetteranno infatti un tempestivo allineamento alle fluttuazioni di mercato e consentiranno – in caso di discesa dei prezzi – di trasferire puntualmente questo calo sulle bollette dei clienti.

Quanto espresso dal Consiglio di Stato contribuisce a fare chiarezza su una questione che coinvolge tutti gli operatori del settore e che è stata affrontata anche dal Decreto Milleproroghe recentemente approvato, con il quale il Governo è intervenuto confermando la possibilità per le imprese fornitrici di energia elettrica e gas naturale di aggiornare le condizioni economiche contrattuali alla scadenza delle stesse, nel rispetto dei termini di preavviso contrattualmente previsti.