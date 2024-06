DOLOMITI ENERGIA * MORAL SUASION AGCM: «CI SIAMO GIÀ ATTIVATI, PER ADEGUARE TEMPESTIVAMENTE LA NOSTRA COMUNICAZIONE COMMERCIALE ON-LINE»

17.28 - lunedì 3 giugno 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Rispetto all’intervento di moral suasion comunicato oggi dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato a 13 società attive nella fornitura di energia elettrica e gas, Dolomiti Energia si è già attivata per poter adeguare tempestivamente la propria comunicazione commerciale online a quanto prescritto dall’Autorità. Le indicazioni dell’Antitrust permetteranno alla società di fornire ai clienti un’informazione pubblicitaria ancora più comprensibile, puntuale e trasparente sia per quanto riguarda i temi più promozionali, che in materia di ambiente e sostenibilità. “Piena collaborazione con L’Autorità.” – ha dichiarato Donata Dallavo direttrice Operations di Dolomiti Energia – “Dopo gli interventi correttivi che stiamo implementando su indicazione dell’Antitrust, siamo sicuri che i consumatori che navigano sul web per scegliere le offerte più adatte alle loro esigenze potranno trovare informazioni più complete e agevoli da consultare”.