DOLOMITI ENERGIA HOLDING * NOMINE: « MANUELA SERAGLIO FORTI NUOVO MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE »

17.47 - venerdì 04 novembre 2022

DOLOMITI ENERGIA HOLDING: Manuela Seraglio Forti nuovo membro del Consiglio di Amministrazione

Si informa che in data odierna si è riunita il Consiglio di amministrazione di Dolomiti Energia Holding Spa, che ha deliberato la nomina di Manuela Seraglio Forti quale nuovo membro del Consiglio di Amministrazione, che rimarrà in carica fino alla prossima assemblea che dovrà confermare la sua nomina.

Manuela Seraglio Forti, laureata in Ingegneria, ricopre attualmente il ruolo di Presidente di Ama Ambiente e di Vice Presidente di Set Distribuzione, con le sue competenze e la sua esperienza nel settore potrà dare un significativo contributo al Gruppo per affrontare le sfide di questo delicato momento.

Sulla base dell’indicazione del socio FInDolomiti Energia che ha designato come candidato alla carica di Presidente la dott. Silvia Arlanch, già componente del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione ha inoltre convocato l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti, per il 21 novembre 2022 per deliberare in merito alla nomina del nuovo Presidente.

Il Consiglio ringrazia il Vice Presidente dott. Giorgio Franceschi per il prezioso ruolo svolto in questa fase.