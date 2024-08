DOLOMITI ENERGIA HOLDING * CDA: «OK A RELAZIONE FINANZIARIA CONSOLIDATA PRIMO SEMESTRE 2024, RICAVI E PROVENTI CONSOLIDATI A 1,1 MILIARDI»

14.57 - giovedì 8 agosto 2024

Risultati economici eccellenti, con una posizione finanziaria netta che raggiunge i 122 milioni di euro, in forte miglioramento rispetto ai 204 milioni del primo trimestre 2024.

Totale ricavi e proventi consolidati a 1,1 miliardi di euro (1,1 miliardi nello stesso periodo del 2023).

Margine operativo lordo consolidato (EbitDa) a 350 milioni di euro;

Risultato operativo consolidato (Ebit) a 314 milioni di euro;

Risultato di esercizio consolidato a 167 milioni di euro;

Investimenti per 92 milioni in forte crescita;

Il Consiglio di Amministrazione, presieduto da Silvia Arlanch, ha approvato oggi gli ottimi risultati relativi ai primi sei mesi del 2024.

“Siamo estremamente soddisfatti degli eccellenti risultati ottenuti – commenta Stefano Granella CEO del Gruppo – la robusta solidità finanziaria del Gruppo ci consente non solo di affrontare con fiducia le sfide future e di cogliere importanti opportunità di espansione, ma rappresenta il motore che ci consente di accelerare il nostro percorso di crescita mantenendo un approccio sostenibile nel lungo periodo”.

Nei primi 6 mesi del 2024, il margine operativo lordo (EBITDA) è cresciuto a 350 milioni di euro. Tutti i business hanno migliorato le loro performance e in particolare le attività commerciali hanno registrato ottimi risultati così come la produzione idroelettrica che raggiunge i 2.476 GWh rispetto ai 1.036 GWh del primo semestre 2023.

I risultati positivi di questi primi 6 mesi e una strategia finanziaria rigorosa adottata dal Gruppo hanno portato ad un notevole miglioramento della posizione finanziaria netta che passa da 268 milioni di fine 2023 a 122 milioni del primo semestre 2024, consentendo al Gruppo di consolidare una solidità finanziaria in grado di accelerarne il percorso di crescita.

Investimenti per 92 milioni di euro in crescita

In particolare, gli investimenti si sono concentrati nel potenziamento delle reti di distribuzione elettrica, gas e acqua al fine di renderle sempre più performanti e soprattutto resilienti e capaci di garantire la continuità e la sicurezza del servizio anche a fronte di eventi metereologici estremi, oltre a rendere accessibile il servizio, in particolare per quanto riguarda la distribuzione gas gestita da Novareti, a territori oggi non ancora coperti. Importante anche l’investimento nella digitalizzazione e nei sistemi informativi per potenziare e migliorare la capacità operativa del Gruppo e i servizi ai clienti.

In linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile il Gruppo Dolomiti Energia ha acquisito il 100% del capitale sociale di New Power Group e di Powertwo, società costituite per sviluppare otto impianti di produzione di energia solare, in fase autorizzativa avanzata, situati nel nord Italia con una potenza installata attesa pari a circa 58MWp.