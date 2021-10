DOLOMITI AMBIENTE * TRENTO – RACCOLTA DIFFERENZIATA: « IN ARRIVO LE LETTERE CON I BUONI PER IL RITIRO DEI SACCHI, ANTICIPATA LA DISTRIBUZIONE CON FURGONCINI ITINERANTI »

Sono in arrivo nei prossimi giorni nelle case dei cittadini di Trento le lettere di Dolomiti Ambiente, con i buoni per il ritiro dei sacchi per la raccolta differenziata dei rifiuti per il 2022.

Quest’anno la distribuzione dei sacchi degli imballaggi e dell’organico partirà già a novembre per anticipare la consegna che potrà avvenire unicamente presso i furgoncini itineranti che si sposteranno nelle varie zone della città o presso gli sportelli in Tangenziale Ovest 11 dove potrà essere ritirata esclusivamente la dotazione per il 2022, presentando il buono ricevuto.

Da quest’anno la distribuzione dei sacchi diventerà più flessibile: non avverrà più in un’unica volta per tutto l’anno, ma ritirata una prima dotazione ad inizio anno, si potranno richiedere, all’occorrenza, ulteriori sacchi presso lo sportello di Dolomiti Ambiente in Tangenziale Ovest 11, durante tutto l’anno. Questa nuova modalità, che prevede anche una rimodulazione della consistenza della prima dotazione, porterà ad un uso più efficiente delle risorse e un indubbio vantaggio per l’ambiente. Come di consueto, nelle lettere i cittadini troveranno i buoni da presentare al momento del ritiro e il calendario con tutte le date, gli orari e i luoghi in cui poter trovare i furgoncini.

Per chi avesse smarrito o non ricevuto il buono, sarà possibile richiederne il rinvio chiamando il numero verde gratuito 800.847.028 o scrivendo all’indirizzo e-mail [email protected]

Sulla lettera che arriverà a casa dei cittadini con i buoni sono riportate anche le credenziali per l’accesso allo sportello online di Dolomiti Ambiente, accessibile dal sito www.dolomitiambiente.it, che permette di finalizzare operazioni contrattuali, di prenotare il ritiro degli ingombranti e di verificare il numero di svuotamenti della frazione residuo registrati.

