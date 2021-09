DOLOMITI AMBIENTE * CAMPIONATI EUROPEI CICLISMO – TRENTO DALL’8 AL 12 SETTEMBRE: « CHIUSURA DEI CENTRI RACCOLTA DI MATTARELLO E POVO »

Dolomiti Ambiente: chiusura dei Centri Raccolta di Mattarello e Povo per i Campionati Europei di Ciclismo su strada.

In occasione dei Campionati Europei di Ciclismo su strada che si svolgeranno a Trento dall’8 al 12 settembre 2021, si segnala la chiusura del Centro di Raccolta di Mattarello nei giorni 8 e 9 settembre e di quello di Povo nelle giornate del 10 e 11 settembre, in quanto non accessibili.

Le raccolte della carta e dell’organico della Circoscrizione San Giuseppe/Santa Chiara di venerdì 10 settembre verranno posticipate a partire dalle ore 18.00. Tutte le altre raccolte non subiranno variazioni. Sarà tuttavia possibile che l’ordine di percorrenza delle strade venga modificato andando ad incidere sul consueto orario di passaggio.

Si ricorda pertanto di attenersi agli orari di esposizione previsti dai calendari di raccolta. Gli uffici di Dolomiti Ambiente, il Centro Integrato in Tangenziale Ovest e tutti gli altri Centri Raccolta di Trento rimarranno aperti ed accessibili negli orari consueti. Per qualsiasi informazione rimane come sempre a disposizione dei cittadini il numero verde gratuito 800.847.028.