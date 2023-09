DIVINA (ALTERNATIVA POPOLARE) * “AUTUMNUS 2023“: « È STRABILIANTE LA CAPACITÀ DIMOSTRATA DAI VOLONTARI NELL’IMBASTIRE UN EVENTO DI TALE PORTATA »

17.26 - martedì 26 settembre 2023

Sergio Divina alla presentazione di Autumnus: “Le ProLoco sono gruppi di volontariato dal valore strabiliante, che riescono laddove l’ente pubblico latita”.

«Mi compiaccio per l’ottima organizzazione dimostrata dalla ProLoco Centro Storico di Trento nella realizzazione dell’edizione 2023 di Autumnus». Con queste parole Sergio Divina esprime il proprio apprezzamento nei confronti del festival delle eccellenze trentine (in programma dal 19 al 22 ottobre nel capoluogo, fra degustazioni, approfondimenti, laboratori, show cooking e caffè scientifici).

«La capacità dimostrata dai volontari nell’imbastire un evento di tale portata è strabiliante. – dichiara Divina, dopo aver preso parte in mattinata alla conferenza stampa di presentazione della rassegna – Suggerisco alle nostre istituzioni, provinciali e comunali, di tenere in particolare considerazione la macchina organizzativa delle ProLoco: non solo perché contribuiscono attivamente a garantire la buona immagine che il territorio trentino merita, ma anche perché riescono in imprese che forse nemmeno gli enti pubblici sono più in grado di realizzare».