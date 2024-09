DIRETTORI MINISTERO GIUSTIZIA * SCIOPERO: «1.200 ADESIONI IN TUTTA ITALIA (IL 75% DEL TOTALE)»

11.28 - sabato 21 settembre 2024

Grande successo dello sciopero nazionale dei direttori organizzato negli uffici giudiziari dal Coordinamento Nazionale Direttori Giustizia con 1232 direttori scioperanti (dati provvisori dello stesso Coordinamento) che rappresentano oltre il 75% dei direttori in servizio.

Dopo la grande manifestazione di Roma del 10 settembre con 600 direttori scesi in piazza davanti alla Cassazione, la protesta dei direttori continua in difesa del proprio profilo professionale (e dello stesso nome) messo in discussione dall’ultima bozza di Contratto Collettivo Integrativo proposta dal Ministero della Giustizia ai sindacati nonché per chiedere l’ingresso della categoria nell’area delle Elevate Professionalità (c.d. IV area).

Da registrare presidi dei direttori nella giornata di sciopero a Napoli, Palermo, Firenze, Bari e Foggia, ulteriori note di sostegno di vertici di uffici giudiziari pervenute al Coordinamento (oltre il 50 il numero totale) e la notizia di una settima interrogazione parlamentare sul caso.