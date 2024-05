DIPARTIMENTO AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE * REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE: CALDEROLI, « INSEDIATA LA COMMISSIONE PARITETICA, PER LE PROVINCE DI TRENTO E BOLZANO»

17.02 - giovedì 30 maggio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Ufficialmente insediata oggi la commissione paritetica per la Regione Trentino-Alto Adige, che riunisce i rappresentanti per le Province autonome di Trento e di Bolzano.

È stato per me un piacere portare i saluti a nome del Governo, che convintamente prosegue il lavoro per la revisione degli Statuti di autonomia, muovendosi al fianco dei territori.

Il piacere è doppio, visto che ho avuto il privilegio di ricoprire anche l’incarico di presidente della commissione dei sei e ho potuto toccare con mano l’importante attività svolta da quest’assise.