DIOCESI DI TRENTO * MESSA: « DOMENICA 17 OTTOBRE IN CATTEDRALE L’AVVIO DEL CAMMINO SINODALE, L’APPUNTAMENTO SARÀ TRASMESSO IN DIRETTA STREAMING E TV »

Domani, domenica 17 ottobre, con la s. Messa delle ore 10 in Cattedrale, presieduta dall’arcivescovo Lauro Tisi, si avvierà anche in Diocesi di Trento il percorso sinodale proposto dal Papa a livello universale.

La partecipazione al cammino sinodale delle varie componenti della comunità locale sarà espressa in particolare in due momenti della Messa: nella preghiera dei fedeli in cui varie realtà ecclesiali (dalle Acli alla Comunità Laudato Si’, dal Consiglio pastorale diocesano ai giovani, dal mondo missionario a quello della comunicazione), esprimeranno le loro attese e i loro impegni per una Chiesa sinodale; a conclusione della celebrazione, un gesto simbolico raffigurerà il coinvolgimento delle otto zone pastorali nella fase di consultazione.

Sullo sfondo dell’”operazione sinodale”, l’appello del Papa: “Non siamo chiamati a fare un’altra Chiesa ma una ‘Chiesa diversa‘”.

L’appuntamento in cattedrale – con le misure di contingentamento per la pandemia – sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube della Diocesi (raggiungibile dal portale web) e in TV su Telepace Trento (canale 601).