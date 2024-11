DIFESA SERVIZI * “MARINA MILITARE NASTRO ROSA VELOCE 2024”: «EVENTO VELISTICO, PARTITA DA VENEZIA LA REGATA PIÙ LUNGA DEL MEDITERRANEO»

16.33 - domenica 3 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione) –

La magia della laguna veneziana ha fatto da cornice alla partenza del “Marina Militare Nastro Rosa Veloce 2024”, l’evento velistico che rappresenta la regata più lunga del Mediterraneo, organizzata da Difesa Servizi in collaborazione con la Marina Militare e la SSI Sport & Events. Davanti a un pubblico affascinato, le dieci imbarcazioni one design Beneteau Figaro 3 hanno preso il via nel canal grande davanti Piazza San Marco e a nave Thaon di Revel, moderna multipurpose combat ship della Marina Militare, con l’emozionante missione di circumnavigare l’Italia e la Sicilia, coprendo un percorso di 1492 miglia nautiche senza soste, per giungere a Genova.

La partenza è stata preceduta da una presentazione ufficiale presso il Museo Storico Navale di Venezia, dove sono intervenuti autorità civili e militari, tra cui il Contrammiraglio Giuseppe Schivardi, Comandante dell’Istituto Studi Militari Marittimi, e il dottor Giovanni Giusto, consigliere alla tutela delle tradizioni, che ha portato i saluti del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro.

Luca Andreoli, Amministratore Delegato di Difesa Servizi, ha concluso: “Il Marina Militare Nastro Rosa Tour e Veloce sono state le prime manifestazioni sportive e culturali organizzate da Difesa Servizi per promuovere i valori, le tradizioni, il patrimonio materiale, culturale nonché le competenze delle nostre Forze armate e della nostra Difesa. Un format unico, a partire dal nome, italiano ma a vocazione internazionale, giunto alla quarta edizione, apprezzato dal pubblico e dai velisti e che, visto il successo, continueremo a migliorare per farlo diventare sempre più un evento pop, per il grande pubblico, in quanto capace di far conoscere il nostro Paese da una prospettiva diversa: quella del mare. Appuntamento quindi all’arrivo, a Genova, per celebrare i vincitori e verificare se resisterà il fantastico record della circumnavigazione no-stop di 8 giorni, 8 ore e 37 minuti fissato nel 2021.”

Riccardo Simoneschi, Presidente di SSI Events, ha aperto l’evento dichiarando: “Questa regata rappresenta una sfida non solo per i partecipanti, ma anche una vetrina per il nostro Paese. La presenza di importanti velisti internazionali attesta il prestigio sempre crescente della manifestazione.”

L’ammiraglio di squadra Antonio Natale, Comandante delle Scuole della Marina Militare di Ancona, ha portato i saluti del Capo di Stato Maggiore della Forza armata ammiraglio di squadra Enrico Credendino, sottolineando l’importanza di questa iniziativa: “Il Marina Militare Nastro Rosa Veloce è una manifestazione che non celebra solo lo sport, ma valorizza anche la bellezza e la diversità del nostro patrimonio culturale e marittimo. Con questa regata promuoviamo i valori della Marina Militare, uniamo storie, tradizioni e culture italiane.”

La rotta non solo connette Venezia a Genova, ma simboleggia un abbraccio all’Italia, allo spirito di avventura e alla sostenibilità. La comunità marittima e i turisti hanno così l’opportunità di vivere un’esperienza indimenticabile, testimoniando la bellezza del nostro mare e delle nostre tradizioni.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sulla regata, vi invitiamo a visitare il nostro sito ufficiale www.nastrorosatour.it e a seguirci sui social media Facebook e Instagram. Di seguito sono riportati, nell’ordine, il nome del Team, della barca per celebrare simbolicamente i Fari italiani e degli equipaggi.

1. Marina Militare, barca faro Fenaio, Davide Foti e Tommaso Giacomin

2. Aeronautica Militare, barca faro Capel Rosso, Giovanni Bannetta e Niccolò Bertola

3. Waving Meadows, barca faro Spadillo, Silvio Sambo e Manuel Polo

4. Città di Genova, barca faro Capo Faro, Matteo Bogliolo e Andrea Chiappe

5. RORC 1, barca faro Polveraia, Ivar Elstrodt e Jelle Lourens

6. RORC 2, barca faro Capo Caccia, Ben Ibbotson e Nico Onore

7. Acone Associati, barca faro Capo Miseno, Joseph Kurta e Erik Holmbom

8. Yacht club Sanremo, barca faro San Marco, Pierre Luigi Capozzi e Alessio Brasili

9. DEAS, barca faro Cataldo, Francesco Farci e Pietro Mureddu

10. Yacht club Italiano, barca faro Veniero, Andrea Cupaioli e Lorenzo Donati