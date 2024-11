“DIFESA ON-LINE” * INDUSTRIA BELLICA: «RHEINMETALL ITALIA, VIDEOINTERVISTA AD ALESSANDRO ERCOLANI (CEO) “PERSONALE IMPEGNATO PER 20 ANNI”»

07.18 - mercoledì 13 novembre 2024

Alessandro Ercolani, CEO di Rheinmetall Italia, sull’accordo Leonardo-Rheinmetall: “In Italia avremo lavoro e investimenti per oltre 20 anni”. In una videointervista pubblicata su Difesa Online, Alessandro Ercolani, CEO di Rheinmetall Italia, ha commentato l’accordo tra Leonardo e Rheinmetall, sottolineando che questa joint venture, annunciata lo scorso mese, rappresenta la nascita di un nuovo protagonista europeo nello sviluppo e nella produzione di veicoli militari da combattimento. La partnership punta a realizzare piattaforme all’avanguardia, capaci di competere su scala globale.

“Sono 20 miliardi che rimangono in Italia e creeranno migliaia di posti di lavoro. Non parliamo della ‘stagione turistica’ di un contratto semestrale, parliamo di lavoro sostenibile per persone che entreranno nel mondo dell’industria per almeno 20 anni,” ha dichiarato Ercolani.

L’intervista offre un approfondimento sugli obiettivi e sulle aspettative di Leonardo Rheinmetall Military Vehicles (LRMV), una società destinata a diventare un pilastro per la modernizzazione delle forze armate italiane ed europee. Ercolani esplora inoltre le implicazioni strategiche dell’alleanza, i suoi ambiziosi obiettivi e l’impatto economico e occupazionale previsto per l’Italia.