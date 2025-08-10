DICHIARAZIONE MACRON – MELONI – MERZ – TUSK – STARMER – VON DER LEYEN – STUBB * INCONTRO TRUMP CON PUTIN: “IL NOSTRO IMPEGNO PER L’INTEGRITÀ TERRITORIALE DELL’UCRAINA”

00.56 - domenica 10 agosto 2025

Dichiarazione del Presidente Macron, della Presidente del Consiglio Meloni, del Cancelliere Merz, del Primo Ministro Tusk, del Primo Ministro Starmer, della Presidente von der Leyen e del Presidente Stubb sulla pace per l’Ucraina in vista dell’incontro previsto tra il Presidente Trump e il Presidente Putin.

Accogliamo con favore l’impegno del Presidente Trump per fermare le uccisioni in Ucraina, porre fine alla guerra di aggressione della Federazione Russa e raggiungere una pace giusta e duratura, nonché la sicurezza per l’Ucraina.

Siamo convinti che solo un approccio che combini diplomazia attiva, sostegno all’Ucraina e pressione sulla Federazione Russa affinché ponga fine alla sua guerra illegale possa avere successo.

Siamo pronti a sostenere questo lavoro sia sul piano diplomatico sia mantenendo il nostro sostanziale supporto militare e finanziario all’Ucraina, anche attraverso il lavoro della Coalizione dei Volenterosi, e continuando a mantenere e imporre misure restrittive contro la Federazione Russa.

Condividiamo la convinzione che una soluzione diplomatica debba proteggere gli interessi vitali di sicurezza dell’Ucraina e dell’Europa.

Concordiamo sul fatto che tali interessi vitali comprendano la necessità di garanzie di sicurezza robuste e credibili, che permettano all’Ucraina di difendere efficacemente la propria sovranità e integrità territoriale. L’Ucraina ha la libertà di scegliere il proprio destino. Negoziazioni significative possono avvenire solo nel contesto di un cessate il fuoco o di una riduzione delle ostilità. Il cammino verso la pace in Ucraina non può essere deciso senza l’Ucraina.

Ribadiamo il nostro impegno al principio secondo cui i confini internazionali non devono essere modificati con la forza. L’attuale linea di contatto dovrebbe costituire il punto di partenza per i negoziati.

Ribadiamo che l’invasione non provocata e illegale dell’Ucraina da parte della Russia rappresenta una flagrante violazione della Carta delle Nazioni Unite, dell’Atto finale di Helsinki, del Memorandum di Budapest e di una serie di impegni assunti dalla Russia. Sottolineiamo il nostro incrollabile impegno nei confronti della sovranità, dell’indipendenza e dell’integrità territoriale dell’Ucraina.

Continuiamo a sostenere con fermezza l’Ucraina. Siamo uniti come europei e determinati a promuovere congiuntamente i nostri interessi. E continueremo a cooperare strettamente con il Presidente Trump e con gli Stati Uniti d’America, e con il Presidente Zelenskyy e il popolo ucraino, per una pace in Ucraina che tuteli i nostri vitali interessi di sicurezza.

Statement by President Macron, Prime Minister Meloni, Chancellor Merz, Prime Minister Tusk, Prime Minister Starmer, President von der Leyen and President Stubb on Peace for Ukraine ahead of President Trump’s planned meeting with President Putin

We welcome President Trump’s work to stop the killing in Ukraine, end the Russian Federation’s war of aggression, and achieve just and lasting peace and security for Ukraine.

We are convinced that only an approach that combines active diplomacy, support to Ukraine and pressure on the Russian Federation to end their illegal war can succeed.

We stand ready to support this work diplomatically as well as by upholding our substantive military and financial support to Ukraine, including through the work of the Coalition of the Willing, and by upholding and imposing restrictive measures against the Russian Federation.

We share the conviction that a diplomatic solution must protect Ukraine’s and Europe’s vital security interests.

We agree that these vital interests include the need for robust and credible security guarantees that enable Ukraine to effectively defend its sovereignty and territorial integrity. Ukraine has the freedom of choice over its own destiny. Meaningful negotiations can only take place in the context of a ceasefire or reduction of hostilities. The path to peace in Ukraine cannot be decided without Ukraine. We remain committed to the principle that international borders must not be changed by force. The current line of contact should be the starting point of negotiations.

We reiterate that Russia’s unprovoked and illegal invasion of Ukraine is a flagrant violation of the UN Charter, the Helsinki Final Act, the Budapest Memorandum, and successive Russian commitments. We underline our unwavering commitment to Ukraine’s sovereignty, independence and territorial integrity.

We continue to stand firmly by the side of Ukraine. We are united as Europeans and determined to jointly promote our interests. And we will continue to cooperate closely with President Trump and with the United States of America, and with President Zelenskyy and the people of Ukraine, for a peace in Ukraine that protects our vital security interests.