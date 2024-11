22.56 - sabato 16 novembre 2024

Dichiarazione di Isabella Bertolini e Claudia Eccher Consigliere laiche del Consiglio superiore della Magistratura in merito alle dichiarazioni del Presidente Anm

“Non c’è alcuna voglia di “bavaglio” o di ridurre al “silenzio” i magistrati.

La nostra richiesta di apertura pratica nei confronti del dottor Stefano Musolino, attuale procuratore aggiunto presso la Procura di Reggio Calabria, in queste ore è – purtroppo- oggetto di una grave strumentalizzazione anche da parte dei vertici dell’Associazione nazionale magistrati.

Il dottor Musolino, ricordiamo, aveva partecipato nei giorni scorsi ad un convegno organizzato da una associazione contraria alla costruzione del Ponte sullo stretto presso un centro sociale di Reggio Calabria.

Durante tale incontro, il dottor Musolino, come riportato da alcuni organi di informazione, aveva presso forti critiche nei confronti dell’operato del governo per quanto riguarda le politiche in materia di gestione dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Ci piace ricordare che i cittadini a cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle, secondo l’articolo 54 della Costituzione, con “disciplina”. E la disciplina dell’ordinamento giudiziario impone al magistrato il prerequisito della indipendenza e della imparzialità. Prerequisito che inevitabilmente si “annacqua” nel momento in cui egli decide di prendere posizione su temi che spettano solo e soltanto alla politica”