DICHIARAZIONE CONGIUNTA DI FRANCIA – GERMANIA – POLONIA – REGNO UNITO – UCRAINA * KIEV: «A PARTIRE DA LUNEDÌ 12 MAGGIO, VI SARÀ UN CESSATE IL FUOCO COMPLETO ED INCONDIZIONATO PER ALMENO 30 GIORNI»

21.33 - sabato 10 maggio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Dichiarazione congiunta dei leader di Francia, Germania, Polonia, Regno Unito e Ucraina dopo l’incontro di Kiev Sabato 10 maggio 2025, i leader di Francia, Germania, Polonia, Regno Unito e Ucraina si sono incontrati a Kiev.

Hanno concordato che vi sarà un cessate il fuoco completo e incondizionato per almeno 30 giorni, a partire da lunedì 12 maggio.

Hanno convenuto che un cessate il fuoco incondizionato, per definizione, non può essere limitato da alcuna condizione. Se la Russia ponesse tali condizioni, ciò verrebbe visto solo come un tentativo di prolungare la guerra e indebolire la diplomazia.

Chiedono che il cessate il fuoco sia globale: in aria, in mare e sulla terraferma. Hanno sottolineato che ciò richiede un monitoraggio efficace, che può essere attuato con successo in stretto coordinamento con gli Stati Uniti.

Hanno concordato che il cessate il fuoco dovesse durare almeno 30 giorni per creare spazio per la diplomazia. Durante questo periodo, il lavoro diplomatico dovrebbe concentrarsi sulla definizione delle basi di sicurezza, politiche e umanitarie della pace.

Hanno accolto con favore il fatto che la richiesta di un cessate il fuoco e di negoziati significativi sia sostenuta sia dall’Europa che dagli Stati Uniti. Hanno sottolineato l’estrema importanza del rafforzamento delle Forze di difesa e di sicurezza dell’Ucraina, quale principale garanzia della sovranità e della sicurezza dell’Ucraina. L’elemento principale delle garanzie di sicurezza dell’Ucraina dovrebbe essere anche il contingente di forze di garanzia.

Hanno concordato che, se la Russia rifiuta un cessate il fuoco completo e incondizionato, dovranno essere a incondizionato, dovranno essere applicate sanzioni più severe ai suoi settori bancario ed energetico, prendendo di mira i combustibili fossili, il petrolio e la marina ombra.

Hanno concordato di adottare un ingente 17° pacchetto di sanzioni dell’UE e di coordinarlo con le sanzioni imposte dal Regno Unito e dalla Norvegia, nonché dagli Stati Uniti. Hanno concordato di continuare a lavorare sull’uso efficace dei beni russi congelati e di discutere la questione al prossimo vertice del G7.

Hanno espresso la loro disponibilità a continuare a rafforzare la difesa dell’Ucraina, in particolare l’esercito ucraino. Ciò dovrebbe includere il finanziamento della resilienza della difesa e gli investimenti nella produzione di armi sia in Ucraina che nei paesi europei nel quadro di progetti congiunti.

Спільна заява лідерів Франції, Німеччини, Польщі, Великої Британії та України за підсумками зустрічі в Києві

У суботу, 10 травня 2025 року, лідери Франції, Німеччини, Польщі, Великої Британії та України зустрілися в Києві.

Вони погодилися, що з понеділка, 12 травня, має бути повне й безумовне припинення вогню щонайменше на 30 діб.

Вони погодилися, що безумовне припинення вогню за визначенням не може бути обмежене жодними умовами. Якщо Росія висуватиме такі умови, це можна розглядати лише як намагання продовжити війну та підірвати дипломатію.

Вони вимагають, щоб припинення вогню було всеосяжним: у повітрі, на морі та на суші.

Вони підкреслили, що це потребує ефективного моніторингу, який може бути успішно реалізований у тісній координації зі Сполученими Штатами.

Вони погодилися, що припинення вогню має тривати щонайменше 30 діб, щоб створити простір для дипломатії. Протягом цього періоду дипломатична робота має бути зосереджена на окресленні безпекових, політичних і гуманітарних засад миру.

Вони привітали те, що заклик до припинення вогню і проведення змістовних переговорів підтримує як Європа, так і Сполучені Штати.

Вони підкреслили надзвичайну важливість зміцнення Сил оборони та безпеки України як головної гарантії суверенітету й безпеки України. Основним елементом гарантій безпеки України також мають стати гарантійні сили (контингент).

Вони погодилися: якщо Росія відмовиться від повного й безумовного припинення вогню, слід застосувати більш жорсткі санкції до її банківського та енергетичного секторів, націлені на викопне паливо, нафту й тіньовий флот.

Вони домовились ухвалити потужний 17-й пакет санкцій ЄС і скоординувати його з санкціями, які запровадила Велика Британія та Норвегія, а також Сполучені Штати.

Вони домовилися продовжити роботу над ефективним використанням заморожених російських активів та обговорити це питання на наступному саміті G7.

Вони висловили готовність і надалі зміцнювати оборону України, особливо українську армію. Це має передбачати фінансування оборонної стійкості та інвестиції у виробництво озброєнь як в Україні, так і в європейських країнах у межах спільних проєктів.