DIA – BOLOGNA E PADOVA * «INTESTAZIONE FITTIZIA DI SOCIETÀ – DETENZIONE – PORTO ABUSIVO D’ARMI – TENTATA ESTORSIONE, MISURE CAUTELARI E PERQUISIZIONI»

07.41 - mercoledì 24 luglio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Dalle prime luci dell’alba, e’ in corso un’operazione di Polizia Giudiziaria della Direzione Investigativa Antimafia a Bologna e Padova, coordinata dalla Procura della Repubblica, Direzione Distrettuale Antimafia del capoluogo felsineo, in esecuzione di un’ordinanza di misure cautelari, perquisizioni e sequestri, per reati di intestazione fittizia di società, detenzione e porto abusivo d’armi e tentata estorsione.